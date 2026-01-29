29 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Tradición de cada mes

¿Por qué se pone plata bajo el plato de ñoqui? El origen de este ritual

Descubrí el origen de este famoso ritual de los 29. Por qué se pone un billete debajo del plato de ñoqui para atraer la buena fortuna y el dinero.

¿Por qué se pone plata bajo el plato de ñoqui? El origen de este ritual&nbsp;

¿Por qué se pone plata bajo el plato de ñoqui? El origen de este ritual 

 Por Analía Martín

Cada 29 del mes los hogares argentinos se preparan para cumplir con una tradición culinaria inamovible. Comer un plato de ñoqui es mucho más que disfrutar de una pasta deliciosa; representa un acto de fe y esperanza para miles de familias que buscan mejorar su economía personal mediante una costumbre que atraviesa todas las generaciones.

El origen del ritual y la leyenda de San Pantaleón

Para entender por qué repetimos este gesto cada mes, hay que viajar hasta el siglo VIII en Italia. La leyenda cuenta que un joven médico llamado Pantaleón, quien solía peregrinar y realizar curaciones milagrosas, se detuvo en la casa de unos campesinos muy humildes un día 29. A pesar de la extrema pobreza que padecían, los dueños de casa lo invitaron a compartir su mesa y le sirvieron los pocos trozos de masa de papa que tenían disponibles para comer en ese momento.

Lee además
¿Balayage o Babylights?: elegí el mejor estilo para tu cabello
Tendencias en estética

¿Balayage o Babylights?: elegí el mejor estilo para tu cabello
Rivadavia celebra su fiesta de la vendimia con un homenaje a sus raíces y a su gente. video
Edición 2026

Rivadavia celebra su fiesta de la Vendimia con un homenaje a sus raíces y a su gente
pastas, ñoquis, receta, comida.jpg
Los ñoquis de cada 29: tradiciones y gastronomía

Los ñoquis de cada 29: tradiciones y gastronomía

Pantaleón, conmovido por el gesto de generosidad de los campesinos, les auguró un año de cosechas excelentes y prosperidad económica por haber compartido lo poco que tenían. Al retirarse, cuando los anfitriones se dispusieron a levantar los platos de la mesa, se encontraron con una sorpresa increíble: debajo de cada uno de ellos había varias monedas de oro, confirmando que la visita del médico había traído consigo un milagro financiero.

Con el paso de los siglos, esa moneda de oro se transformó en un billete y el médico fue canonizado como San Pantaleón. En países como Argentina, esta tradición se mantiene vigente y se realiza con la intención de atraer trabajo y estabilidad económica para todos los comensales presentes en la mesa.

Pasos para cumplir con la tradición del ñoqui

Si querés que la suerte te acompañe durante las próximas semanas, es importante seguir ciertos pasos que forman parte del protocolo popular en nuestro país. No se trata simplemente de colocar el dinero al azar, sino de hacerlo con una intención clara de crecimiento y gratitud por lo recibido:

ñoquis, pastas, plato, comida, receta.jpg
El billete debajo del plato de ñoqui para manifestar abundancia

El billete debajo del plato de ñoqui para manifestar abundancia

  • Elegir el billete: Debe ser un billete vigente, sin importar demasiado el valor, aunque muchos eligen los de mayor denominación para potenciar el deseo.
  • Colocación: Se debe poner justo debajo del plato antes de servir la comida.
  • Agradecimiento: Durante la comida, se recomienda visualizar la llegada de la prosperidad al hogar.
  • Destino del dinero: Una vez terminado el plato, ese billete se debe guardar hasta el próximo 29 o, como indican los más tradicionales, donarse a alguien que lo necesite para que el círculo de abundancia no se corte.

Este gesto, que combina fe y gastronomía, es parte fundamental de nuestra identidad. No importa si es por cábala o por gusto, el 29 siempre es una buena excusa para compartir.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza: el verano ya dejó $137.475 millones y consolidó a la provincia como uno de los destinos más elegidos

El Quini 6 acumula un pozo imponente de $14.200 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Alerta amarilla en Mendoza: tormentas y mal tiempo complicarán la alta montaña

El Telekino acumula $1.900 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Fiesta de la Vendimia: Las Heras recorre su pasado libertador y ferroviario

Brinco acumula un pozo de $220 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo

El Hospital Perrupato retoma las cirugías de alta complejidad y fortalece la salud regional

La escuela primaria ante un cambio histórico: proyectan 1,2 millones de alumnos menos para 2030

LO QUE SE LEE AHORA
Alerta meteorológica: desde el mediodía del viernes se espera mal tiempo en alta montaña.
Paso a Chile

Alerta amarilla en Mendoza: tormentas y mal tiempo complicarán la alta montaña

Las Más Leídas

Fueron imputados por el delito de homicidio agravado
Avanza la investigación

Homicidio en Luján de Cuyo: cayó una mujer conocida como "Maruca" y ya son 4 los imputados

Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este jueves 29 de enero en Mendoza

Alerta meteorológica: desde el mediodía del viernes se espera mal tiempo en alta montaña.
Paso a Chile

Alerta amarilla en Mendoza: tormentas y mal tiempo complicarán la alta montaña

Mirá todo sobre el sorteo del Quini 6 de este miércoles 28 de enero: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 28 de enero: números ganadores del sorteo 3343

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales