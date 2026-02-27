27 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Efemérides

Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos: por qué se celebra hoy, 27 de febrero

Cada 27 de febrero se conmemora el Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos: por qué se celebra hoy, 27 de febrero

Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos: por qué se celebra hoy, 27 de febrero

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 27 de febrero se conmemora el Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos, una fecha destinada a generar conciencia sobre su importancia en materia de salud. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber sobre esta efeméride.

Trasplante de Órganos (2)
Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos

Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos

Hoy, 27 de febrero, es el Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos

Esta conmemoración no responde a un hecho histórico puntual, pero fue impulsada con una finalidad clara: promover la donación de órganos y tejidos como un acto solidario capaz de transformar y salvar vidas. La jornada busca generar conciencia y derribar mitos que todavía persisten en torno a esta práctica.

Lee además
Yacopini inauguró su concesionario oficial BYD en Godoy Cruz: el futuro de la movilidad con la mejor atención
Movilidad sustentable en Mendoza

Yacopini inauguró su concesionario oficial BYD en Godoy Cruz: el futuro de la movilidad con la mejor atención
El Tercer Juzgado de Familia de General Alvear difundió una convocatoria para la adopción de un chico de 12 años.
comunicado

Buscan familias para la adopción de un niño de 12 años

Además, la fecha funciona como un reconocimiento a médicos, enfermeros, técnicos y a todo el personal de salud que interviene en los procesos de donación y trasplante. Su trabajo resulta fundamental, no solo desde lo médico, sino también en el acompañamiento de pacientes y familias que atraviesan momentos de enorme sensibilidad.

Los trasplantes se realizan únicamente en contextos críticos, cuando no existe otra opción terapéutica para el paciente. Sin embargo, a pesar de los avances médicos, la cantidad de personas que esperan un órgano supera ampliamente a la de donantes disponibles, una desigualdad que refuerza la importancia de seguir informando y promoviendo la donación como un compromiso social.

Temas
Seguí leyendo

La DGE endurece los controles de presencialidad en las escuelas: las nuevas exigencias

Viento Zonda y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 27 de febrero

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, viernes 27 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 27 de febrero

"Soy Mamá, Respira": el proyecto que acompaña el embarazo y el postparto desde una mirada integral

Vacunación: Salud adelantó la segunda dosis de la Triple Viral para bebés

La UNCuyo lanza una nueva carrera con enfoque en derechos humanos: quiénes pueden acceder

LO QUE SE LEE AHORA
Viento Zonda y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 27 de febrero en Mendoza
El clima

Viento Zonda y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza

Las Más Leídas

La UNCuyo lanza una nueva carrera con enfoque en derechos humanos: quiénes pueden acceder.
Educación

La UNCuyo lanza una nueva carrera con enfoque en derechos humanos: quiénes pueden acceder

Descuento del 55% en transporte público: cómo acceder al beneficio y a quiénes está dirigido
PARA TENER EN CUENTA

Descuento del 55% en transporte público: cómo acceder al beneficio y a quiénes está dirigido

¿Cuánto gana Andrea del Boca por estar en Gran Hermano 2026? El número te sorprenderá
Cifra millonaria

¿Cuánto gana Andrea del Boca por estar en Gran Hermano 2026? El número te sorprenderá

El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves
Tragedia

Murió un técnico tras sufrir una descompensación en el teatro griego Frank Romero Day

Las senadoras se cruzaron por el discurso de la exministra de Seguridad. video
Videos

El fuerte cruce entre Fernández Sagasti y Patricia Bullrich en el Senado: "Chicanita"