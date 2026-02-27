Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos: por qué se celebra hoy, 27 de febrero

Cada 27 de febrero se conmemora el Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos, una fecha destinada a generar conciencia sobre su importancia en materia de salud. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber sobre esta efeméride.

Trasplante de Órganos (2) Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos Hoy, 27 de febrero, es el Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos Esta conmemoración no responde a un hecho histórico puntual, pero fue impulsada con una finalidad clara: promover la donación de órganos y tejidos como un acto solidario capaz de transformar y salvar vidas. La jornada busca generar conciencia y derribar mitos que todavía persisten en torno a esta práctica.

Además, la fecha funciona como un reconocimiento a médicos, enfermeros, técnicos y a todo el personal de salud que interviene en los procesos de donación y trasplante. Su trabajo resulta fundamental, no solo desde lo médico, sino también en el acompañamiento de pacientes y familias que atraviesan momentos de enorme sensibilidad.

Los trasplantes se realizan únicamente en contextos críticos, cuando no existe otra opción terapéutica para el paciente. Sin embargo, a pesar de los avances médicos, la cantidad de personas que esperan un órgano supera ampliamente a la de donantes disponibles, una desigualdad que refuerza la importancia de seguir informando y promoviendo la donación como un compromiso social.

