10 de marzo de 2026
Sitio Andino
Más de 240 kilos de alimentos insalubres

Grave hallazgo en Malargüe: carne en mal estado y helados fuera de frío en comercios

Los controles revelaron productos en malas condiciones sanitarias que representaban un riesgo para los consumidores de Malargüe.

Secuestro de carne en Malargüe, con olor nauseabundo y en mal estado.

 Por Claudio Altamirano

En el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, la Policía Rural realizó nuevos controles en comercios de Malargüe y decomisó más de 248 kilos de productos alimenticios en condiciones insalubres. Entre los productos secuestrados había carne bovina y porcina, pollo, grasa animal y helados. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia.

Los operativos se llevaron a cabo el lunes en conjunto entre efectivos de la Policía Rural y personal de Bromatología del municipio, en el marco de las acciones destinadas a combatir el abigeato y garantizar la trazabilidad de la carne que se comercializa en la región.

El primer procedimiento tuvo lugar en una carnicería ubicada sobre calle Olascoaga, donde durante la inspección se detectaron graves irregularidades en la conservación de los alimentos. Según informaron fuentes oficiales, los productos cárnicos se encontraban almacenados a temperaturas peligrosas que alcanzaban los 24,7 grados, muy por encima de los parámetros permitidos para garantizar su correcta conservación.

abigeato chorizos

Decomiso de carne al suroeste de Malargüe

Ante esta situación, las autoridades procedieron al decomiso de más de 157 kilos de productos, entre los que se encontraban distintos cortes de carne bovina y porcina, pollo, carne congelada y grasa animal. Todo el material quedó inmediatamente fuera de circulación por representar un riesgo para la salud pública.

En un segundo control, realizado en otro comercio de la misma calle, los inspectores detectaron nuevas irregularidades. En este caso, la carne y el pollo se encontraban sin empaquetar, con fuertes olores nauseabundos y almacenados también a temperaturas superiores a las permitidas por la normativa sanitaria.

Durante este procedimiento se secuestraron además más de 70 helados que tampoco cumplían con las condiciones adecuadas de conservación. En total, en este segundo local se decomisaron más de 91 kilos de alimentos.

abigeato carne
Desde la Policía Rural de Mendoza destacaron que estos controles forman parte de una estrategia sostenida para combatir el abigeato, evitar la comercialización de carne de procedencia ilegal y proteger la salud de los consumidores.

En ambos casos, las propietarias de los comercios fueron notificadas de las infracciones detectadas y las actuaciones fueron remitidas a la Oficina Fiscal de la Comisaría 24 Malargüe, en el marco de lo establecido por el artículo 201 del Código Penal, que sanciona la comercialización de alimentos en mal estado.

