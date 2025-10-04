Menopausia ya no es sinónimo de final, sino de longevidad saludable.

La menopausia es un evento biológico natural que se diagnostica en toda mujer al cumplir 12 meses sin el período menstrual. Generalmente se presenta en mujeres cuyas edades oscilan entre los 45 y 55 años. Lejos de ser un punto final, hoy se presenta como una etapa clave para redefinir la salud.

En el marco del Día Mundial de la Menopausia, que se conmemora cada 18 de octubre, el reconocido ginecólogo y obstetra Hugo Sat (Mat 3696) dialogó con Andino Streaming para desterrar mitos y hablar sobre cómo transitar este tercio de la vida con plenitud y de una manera saludable .

"La menopausia es otra etapa más de la vida de una mujer. Ni la mejor ni la peor" , enfatizó Hugo Sat quien, como muchos otros especialistas, buscan eliminar la "mala prensa" que históricamente rodeó a este periodo, transmitida a menudo como sinónimo de vejez o resignación.

Y es que las estadísticas lo confirman: dado que hoy el promedio de vida se acerca a los 80 años, y la menopausia se presenta alrededor de los 50, esta etapa puede abarcar más de un tercio de la vida de una mujer.

Por ello, el mensaje central es claro: "hay muchos años por delante para vivir plenamente, con experiencia y capacidad de reflexión", dijo Sat.

hugo sat 4 Pasra Hugo Sat, la menopausia es otra etapa más de la vida de una mujer.

La clave es la preparación: "Nunca es tarde para empezar"

Una de las grandes novedades que el médico observa en su consultorio es el cambio de actitud de las mujeres: "antes llegaban con la sintomatología ya instalada, hoy muchas se anticipan y buscan información sobre cómo prepararse para una longevidad saludable".

Al ser consultado sobre la posibilidad de revertir hacia un estilo de vida más sano si se llega a esta etapa con malos hábitos, el ginecólogo fue enfático: "Nunca es tarde para empezar". No obstante, subrayó que la clave es la voluntad de cambiar.

Los pilares fundamentales para una transición exitosa y para lograr una longevidad saludable son:

Alimentación: el alimento es nuestro combustible. Cuanto mejor combustible tenemos, mejor va a funcionar nuestra máquina.

Actividad física: debe ser constante. El médico recomendó enfocarse en musculación y caminar para proteger los dos tejidos que más se deterioran: el músculo (prevención de sarcopenia) y el hueso (prevención de osteopenia/osteoporosis).

Estados emocionales y estrés: gestionar estos factores es esencial para el bienestar integral. El doctor insiste: "No es lo mismo llegar a los 80 o 90 años sanos que llegar a los 80 o 90 años enfermos".

menopausia ia El especialista recomendó realizar ejercicio físico de manera constante.

Menopausia: síntomas, tabúes y el rol de la sexualidad

Durante la transición a la menopausia, los ovarios comienzan a producir menos hormonas de estrógeno y progesterona. Los cambios en estas hormonas causan los síntomas de la menopausia, los que pueden incluir:

Irregularidades menstruales .

Sofocos (los famosos calores).

Irritabilidad y trastornos emocionales .

Disminución del deseo sexual.

Respecto a la sexualidad, un tema que históricamente fue tabú, el especialista enfatizó la importancia de abordarlo. "La falta de deseo no es el único desafío; la menopausia puede causar el Síndrome Genitourinario, que incluye sequedad vaginal, incontinencia de orina y prolapso. Estas condiciones provocan dolor o incomodidad, alterando el placer y deben ser tratadas", refirió.

El ginecólogo celebró que las nuevas generaciones han roto el tabú, hablando del tema con amigas y en grupos, lo que facilita la consulta médica y la búsqueda de soluciones.

"La sexualidad es uno de los pilares importantes en la pareja, por lo tanto charlarlo y darle soluciones es fundamental", aseveró.

adultos y sexualidad La falta de deseo sexual durante la menopausia es un tema que siempre debe ser abordado con la pareja.

La importancia de la suplementación

Finalmente, el ginecólogo destacó que, además de los cambios en el estilo de vida, en muchos casos es necesaria la suplementación, ya sea con nutrientes (vitaminas, minerales, enzimas) o, en un punto fundamental: la suplementación hormonal.

"La suplementación hormonal es uno de los pilares en el tratamiento de la menopausia para que la mujer se sienta verdaderamente feliz", afirmó.

A modo de cierre, Sat expresó que "no hay que padecer la menopausia"; hoy existe un abanico de protocolos y tratamientos disponibles para que las mujeres transiten esta etapa con una excelente calidad de vida.

La invitación del experto es a cambiar la mentalidad: la preparación no debe empezar a los 50, sino desde los 20 o 30 años, adoptando hábitos saludables que aseguren una vida plena y activa a cualquier edad.

"No tenemos que pensar: desde la menopausia para adelante me voy a cuidar. Tenés que empezar a tener hábitos saludables desde joven, porque de esa manera te va a permitir llegar a la edad que tengas, bien", expresó Sat.

La menopausia ya no es un punto final, sino el inicio de un camino que, con información y decisiones conscientes, puede ser un tercio de vida lleno de experiencia y bienestar.