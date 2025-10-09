Banco Nación facilita la compra de tecnología: conocé este beneficio imperdible

Por Juan Pablo Strappazzon







Por lo general, el Banco Nación ofrece distintas promociones para quienes utilizan sus servicios en el día a día. A través de su sitio web, la entidad financiera anunció un beneficio especial en tecnología para este octubre. En esta nota, te contamos todos los detalles.

compra de electrodomésticos Banco Nación sorprende con un beneficio único en tecnología Tecnología al alcance: Banco Nación ofrece un beneficio imperdible para comprar El Banco Nación lanzó una atractiva promoción para la compra de tecnología, que permite a los usuarios financiar sus compras en 3, 6 y 12 cuotas sin interés en locales seleccionados, entre los que se destacan Frávega, On City, Tecno-Compro, y otros comercios adheridos. El listado completo de participantes puede consultarse en el sitio oficial del banco.

Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a productos tecnológicos y ofrecer un alivio económico a quienes deseen adquirir dispositivos y equipos electrónicos. Además, el beneficio estará vigente hasta el 31 de octubre de 2025 y podrá aprovecharse todos los días.

Para acceder a la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. El beneficio se activa escaneando el código QR disponible en los locales o gestionándolo directamente desde la app del banco, ofreciendo así mayor comodidad a quienes prefieren las compras digitales.

