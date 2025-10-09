9 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Aprovechalo

Banco Nación facilita la compra de tecnología: conocé este beneficio imperdible

El Banco Nación lanzó un beneficio especial en tecnología para este mes de octubre. Descubrí cómo aprovecharlo y disfrutá de la promoción.

Banco Nación facilita la compra de tecnología: conocé este beneficio imperdible

Banco Nación facilita la compra de tecnología: conocé este beneficio imperdible

 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, el Banco Nación ofrece distintas promociones para quienes utilizan sus servicios en el día a día. A través de su sitio web, la entidad financiera anunció un beneficio especial en tecnología para este octubre. En esta nota, te contamos todos los detalles.

compra de electrodomésticos
Banco Nación sorprende con un beneficio único en tecnología

Banco Nación sorprende con un beneficio único en tecnología

Tecnología al alcance: Banco Nación ofrece un beneficio imperdible para comprar

El Banco Nación lanzó una atractiva promoción para la compra de tecnología, que permite a los usuarios financiar sus compras en 3, 6 y 12 cuotas sin interés en locales seleccionados, entre los que se destacan Frávega, On City, Tecno-Compro, y otros comercios adheridos. El listado completo de participantes puede consultarse en el sitio oficial del banco.

Lee además
El dólar vuelve a subir y se acerca al techo: a cuánto cotiza hoy
MERCADO CAMBIARIO

El dólar vuelve a subir y se acerca al techo: a cuánto cotiza hoy
Qué supermercados de Mendoza ofrecen descuentos a jubilados con el nuevo programa de ANSES
INCENTIVO

Qué supermercados de Mendoza ofrecen descuentos a jubilados con el nuevo programa de ANSES

Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a productos tecnológicos y ofrecer un alivio económico a quienes deseen adquirir dispositivos y equipos electrónicos. Además, el beneficio estará vigente hasta el 31 de octubre de 2025 y podrá aprovecharse todos los días.

Para acceder a la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. El beneficio se activa escaneando el código QR disponible en los locales o gestionándolo directamente desde la app del banco, ofreciendo así mayor comodidad a quienes prefieren las compras digitales.

Temas
Seguí leyendo

Cómo canjear puntos del Banco Nación desde la app BNA+

Al inicio de octubre, los rendimientos del depósito a plazo fijo se modifican: esto ganan los ahorristas

Nuevo beneficio de Banco Nación: ofertas exclusivas en perfumerías que no podés perder

Cómo acceder a los beneficios y descuentos para personal de Defensa y Fuerzas Armadas

Nuevo mes, nuevas rebajas: qué promociones ofrecen bancos y billeteras en octubre 2025

El Gobierno anunció descuentos en supermercados para jubilados: de qué se trata el programa

Cómo acceder a la nueva línea de créditos del Banco Nación para viajes

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 9 de octubre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 9 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 9 de octubre de 2025

Las Más Leídas

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente
Regreso inesperado

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente

El hombre de 62 años, que residía allí, logró escapar pero resultó con quemaduras
Investigación

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y los investigadores hallaron un elemento inesperado

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

La Policía Federal y la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico realizaron un operativo en distintos operativos de Mendoza
Operativo federal

Desbarataron una red vinculada al narcotráfico en Mendoza: 3 detenidos y 9 allanamientos

El Jefe de Estado recorrerá la capital provincial este jueves
En campaña

No solo en San Rafael: Javier Milei tendrá otra actividad en la Ciudad de Mendoza

Te Puede Interesar

El intendente Omar Félix se refirió a las expectativas que genera la visita del presidente a San Rafael. 
VISITA PRESIDENCIAL

Omar Félix en la previa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas: "Me interesa que Milei escuche a los sectores"

Por Cecilia Zabala
La vicegobernadora Hebe Casado participa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas, en San Rafael.
Almuerzo de las fuerzas vivas

Los pedidos de Hebe Casado para Javier Milei en su visita a San Rafael

Por Cecilia Zabala
Almuerzo de las Fuerzas Vivas: la palabra del presidente de la CCIA, Gabriel Brega.
San Rafael

Gabriel Brega, en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, pidió que el arco político "trabaje en equipo"

Por Celeste Funes