9 de octubre de 2025
Sitio Andino
MERCADO CAMBIARIO

El dólar vuelve a subir y se acerca al techo: a cuánto cotiza hoy

Tras algunos días de calma, el mercado cambiario vuelve a moverse y la divisa estadounidense marca una nueva suba. A cuánto cotiza el dólar blue y el oficial.

Por Sitio Andino Economía

Tras varios días de relativa estabilidad, este jueves el mercado cambiario vuelve a mostrar una tendencia alcista. En el Banco de la Nación Argentina, el dólar oficial se ubica en $1.490 para la venta y $1.440 para la compra, lo que lo posiciona nuevamente muy cerca del techo de la banda cambiaria.

El movimiento se da en un contexto particular para la economía nacional, ya que el Tesoro quedó con escasas reservas para sostener el tipo de cambio dentro del rango previsto: apenas US$353 millones.

Según la consultora PPI, “la estabilidad cambiaria de esta semana le habría costado al Tesoro entre US$320 y US$327 millones en ventas el miércoles, tras haberse desprendido de US$1.721 millones en las cinco ruedas anteriores”. De esta forma, las ventas acumuladas en lo que va de octubre habrían alcanzado los US$2.040 millones, lo que implica haber agotado casi por completo los dólares comprados al agro bajo el esquema de retenciones cero (92% de los US$2.228 millones adquiridos).

dolar mercado
El dólar oficial se ubica cerca de los $1.500

El dólar oficial se ubica cerca de los $1.500

A cuánto cotizan el blue, el MEP y el contado con liqui

En Mendoza, el dólar blue también opera al alza:

  • Compra: $1.460
  • Venta: $1.480

Por su parte, el dólar MEP cotiza en $1.493,76 para la compra y $1.494,45 para la venta, mientras que el contado con liquidación se ubica en $1.512,68 y $1.519,89, respectivamente.

El dólar tarjeta también registra un fuerte incremento y se posiciona en $1.941,10, reflejando la presión sostenida que atraviesa el mercado cambiario en la primera semana de octubre/ Ámbito Financiero

