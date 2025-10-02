Créditos personales: cuándo conviene sacar uno y qué evaluar antes de solicitarlo

Los créditos personales , históricamente y en el presente, son la línea más utilizada por las familias argentinas para cubrir consumos imprevistos, remodelaciones del hogar, consolidar deudas o financiar proyectos pequeños y en muchas ocasiones para el consumo mensual. Sin embargo, su atractivo depende de una variable decisiva: la tasa de interés.

Según datos recientes del Banco Central , la tasa nominal anual promedio de los préstamos personales es tan alta que implica que, al cabo de un año, la deuda puede más que duplicarse si se suman costos administrativos, seguros y comisiones. En otras palabras: un crédito de $1.000.000 puede terminar costando entre $1.700.000 y $1.900.000 al cabo de 12 meses.

El contraste aparece cuando se la compara con la inflación proyectada . Si bien el ritmo de suba de precios se desaceleró respecto de los picos del 2024, el nivel sigue siendo elevado. La inflación interanual se ubica todavía porcentajes muy altos. De allí surge la primera gran tensión: mientras que en algunos momentos del pasado el endeudamiento “licuaba” la deuda con el correr de los meses, hoy la brecha entre inflación y tasa de interés es mucho menos favorable.

Pese al alto costo, para algunas familias y pequeños emprendedores el crédito personal sigue siendo una herramienta válida. Las razones principales son tres:

Liquidez inmediata para necesidades urgentes . Una emergencia de salud, una reparación en el hogar o la cancelación de otra deuda más cara pueden justificar el acceso al financiamiento.

. Una emergencia de salud, una reparación en el hogar o la cancelación de otra deuda más cara pueden justificar el acceso al financiamiento. Acceso a líneas promocionales . Algunos bancos públicos y privados ofrecen tasas preferenciales para determinados clientes, con montos acotados y plazos cortos. En esos casos, el costo final puede ser sensiblemente menor al promedio de mercado.

. Algunos bancos públicos y privados ofrecen tasas preferenciales para determinados clientes, con montos acotados y plazos cortos. En esos casos, el costo final puede ser sensiblemente menor al promedio de mercado. Inversión con retorno. Si el dinero se destina a un proyecto que genera ingresos (por ejemplo, ampliar un local, comprar herramientas de trabajo o pagar una capacitación laboral), el endeudamiento puede ser una apuesta razonable.

Cuáles son los riesgos de tomar un préstamo hoy

El principal riesgo es comprometerse a pagar cuotas que, en el futuro cercano, se vuelvan impagables frente a subas de alimentos, tarifas o alquileres. A estos incrementos se suman los costos ocultos:

Seguros de vida obligatorios,

Gastos administrativos,

Comisiones que encarecen de manera silenciosa el crédito.

Otro punto a considerar es el horizonte de ingresos. Si una familia ya destina más del 30 o 35 % de sus ingresos mensuales al pago de deudas, sumar una cuota nueva puede convertirse en un error difícil de revertir.

¿Conviene esperar para sacar un crédito personal?

Para quienes no tienen urgencia ni una necesidad estratégica, esperar puede ser la mejor decisión. Por dos razones:

Posible baja de tasas . Si el proceso de desinflación continúa y la política monetaria del Banco Central se flexibiliza, las tasas de interés podrían descender en los próximos meses. Eso abarataría el costo de los créditos.

. Si el proceso de desinflación continúa y la política monetaria del Banco Central se flexibiliza, las tasas de interés podrían descender en los próximos meses. Eso abarataría el costo de los créditos. Evitar sobreendeudamiento. En contextos de incertidumbre laboral y volatilidad económica, priorizar el ahorro propio y mantener liquidez es una estrategia más conservadora, pero también más segura.

credito personal1 Uno de los consejos a seguir antes de solicitar un crédito personal es determinar que el plazo sea corto

Consejos prácticos que pueden ayudarte a tomar una decisión

Comparar todas las opciones . No quedarse con la primera propuesta: analizar tasa nominal anual (TNA), tasa efectiva anual (TEA) y costo financiero total (CFT).

. No quedarse con la primera propuesta: analizar tasa nominal anual (TNA), tasa efectiva anual (TEA) y costo financiero total (CFT). Elegir plazos cortos . A mayor plazo, mayor riesgo de descalce entre ingresos y deudas.

. A mayor plazo, mayor riesgo de descalce entre ingresos y deudas. Definir la finalidad del crédito . Si no genera un retorno claro, es preferible postergar el gasto.

. Si no genera un retorno claro, es preferible postergar el gasto. Revisar la capacidad de pago . La cuota no debería superar un tercio del ingreso mensual neto.

. La cuota no debería superar un tercio del ingreso mensual neto. Leer la letra chica. Muchos problemas surgen por desconocer comisiones o seguros asociados.

Tomar un crédito personal hoy puede ser un alivio inmediato, pero también una carga a futuro. La clave está en evaluar si la deuda se usará para cubrir una necesidad estratégica o una urgencia real. Si es para consumo cotidiano o gastos postergables, lo más prudente es esperar.

En tiempos de tasas altas y bolsillos ajustados, la mejor inversión suele ser la planificación: ahorrar, comparar y decidir con la cabeza fría antes de firmar un contrato que comprometerá los ingresos de los próximos meses.

