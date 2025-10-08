8 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Emergencia fitosanitaria

Tras la tragedia, Maipú municipio comenzó con la erradicación de más de 300 árboles

Luego de la muerte de una mujer, aplastada por un árbol, Maipú municipio arrancó con la erradicación de ejemplares secos o en riesgo.

Tras la tragedia, Maipú municipio comenzó con la erradicación de más de 300 árboles. Imagen ilustrativa

Tras la tragedia, Maipú municipio comenzó con la erradicación de más de 300 árboles. Imagen ilustrativa

Por Sitio Andino Departamentales

La tragedia que enlutó a Maipú el pasado 26 de septiembre con la muerte de Alejandra Funes, quien falleció al caerle un árbol encima de su vehículo durante el viento Zonda, hizo que el Concejo Deliberante de Maipú Municipio declarara la emergencia fitosanitaria del arbolado público.

Lee además
La caída de árboles genera tragedias. 
Medida

Tras la muerte de una mujer por la caída de un árbol, Maipú Municipio declaró la emergencia
Maipú Municipio reflota los Juegos Recreativos Secundarios.
Regreso esperado

Maipú Municipio relanza los Juegos Recreativos Secundarios en el Ribosqui

Los trabajos ya se iniciaron, principalmente en la calle Rawson, lugar del fatal accidente, donde se cortarán unos 40 ejemplares en mal estado, según confirmó el secretario de Infraestructura del municipio, Eduardo Mezzabotta.

"La erradicación comenzó hace varias jornadas y se realiza en horarios de poca transitabilidad y a través de cortes intermitentes, para no afectar a los que transitan por allí que no son muchos", informaron desde el municipio a Sitio Andino.

Árboles caídos, tormenta, viento, ramas
Según el reporte de Maipú municipio, serán unos 300 los árboles que se erradicarán. Imagen ilustrativa.

Según el reporte de Maipú municipio, serán unos 300 los árboles que se erradicarán. Imagen ilustrativa.

Maipú municipio, erradicación de árboles en marcha

De acuerdo con lo referido desde el municipio, el foco de la emergencia está puesto en aquellos árboles que están ubicados en rutas o calles bajo la jurisdicción de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), y que, según la comuna, habían sido "denunciados con riesgo y que aún no han sido intervenidos".

Aunque el municipio reconoció tener responsabilidad sobre el arbolado en zonas más urbanas, señaló a la DPV por los que se encuentran en zonas menos pobladas, dando como ejemplo el carril Urquiza en Coquimbito o la calle Maza en la zona sur.

tragedia maipu
El último Zonda hizo que un árbol de calle Rawson cayera sobre un auto y matara a su conductora.

El último Zonda hizo que un árbol de calle Rawson cayera sobre un auto y matara a su conductora.

El municipio le cobrará las tareas a la DPV

Para llevar adelante la erradicación de ejemplares de gran tamaño, la comuna deberá invertir en maquinaria que actualmente no posee. Ante esto, los fondos que invierta el municipio serán trasladados y cobrados a la DPV, por tratarse de árboles que se encuentran bajo su responsabilidad.

La emergencia como herramienta para actuar rápido

La declaración de la emergencia no es un mero formalismo. El secretario de Infraestructura explicó que es una herramienta vital para poder reasignar partidas presupuestarias de manera ágil y destinarlas a resolver problemas urgentes como el del arbolado, permitiendo "accionar con rapidez y erradicar los árboles que ya tienen un pedido de corte".

Temas
Seguí leyendo

Fuego cruzado entre Maipú y Vialidad Provincial por el árbol que mató a una mujer

Caminatas, maratón y controles médicos en Malargüe por el Octubre Rosa

La Ciudad de Mendoza relanza "Mejores Veredas", una oportunidad para mejorar los espacios públcios

Lucha antigranizo: aún sin fecha de inicio de campaña, en el Sur piensan en un contrato a tres años

Se realiza en Malargüe el Encuentro Científico del Instituto de Estudios de la Tierra

La Virgen del Rosario y una devoción que marcó la historia de Malargüe

Tras seis años, vuelve la Expo Cerdo a General Alvear: cuándo será

Definieron la fecha del debate de concejales en General Alvear

LO QUE SE LEE AHORA
En el Sur aguardan definiciones para comenzar la campaña de mitigación. video
Dilaciones sin definiciones

Lucha antigranizo: aún sin fecha de inicio de campaña, en el Sur piensan en un contrato a tres años

Las Más Leídas

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal.
Educación

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal

El actual secretario gremial asume la conducción del gremio docente.
Elecciones internas

El oficialismo retiene el SUTE: Gustavo Correa es el nuevo secretario general

García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Las maniobras, permitieron reforzar la presencia policial en la vía pública y desactivar diversos ilícitos
Operativo coordinado

Operativos policiales en Mendoza: detenidos, vehículos recuperados y droga incautada

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años.
infracciones

Elecciones 2025 en Mendoza: ¿Cuál es la multa por no votar?

Te Puede Interesar

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

Por Natalia Mantineo
García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Por Pablo Segura
Tras la tragedia, Maipú municipio comenzó con la erradicación de más de 300 árboles. Imagen ilustrativa
Emergencia fitosanitaria

Tras la tragedia, Maipú municipio comenzó con la erradicación de más de 300 árboles

Por Sitio Andino Departamentales