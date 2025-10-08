Tupungato reafirmó su compromiso con la salud mental y la inclusión

Tupungato y su compromiso con la salud mental y la inclusión.

El departamento de Tupungato reafirmó su compromiso con el bienestar integral de todos sus habitantes. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental y el Mes de la Inclusión, ayer a media mañana el Municipio -en colaboración con diversas instituciones y actores sociales- llevó a cabo una jornada de sensibilización e integración comunitaria en la Plaza departamental.

Bajo el lema “La salud mental sale a la comunidad” la propuesta de este año fue salir de los consultorios y acercar los recursos y conocimientos sobre salud mental a la población en un formato accesible y participativo, reflejando el compromiso con el bienestar emocional y físico de todos. Asimismo la gestión del Intendente Aguilera, obsequió a estudiantes que se acercaron hasta el lugar y a expositores unos pilusos que llevaban frases como "Somos =" , "Un día a la vez" y "Los estás haciendo bien"; algunos eran color beige y otros verdes en coincidencia con el tono asociado a la salud mental, por simbolizar la naturaleza, la esperanza y la renovación, promoviendo la calma, la armonía y la conexión con el medio ambiente.

image Diferentes enfoques de trabajo en Tupungato La actividad pensada a nivel regional comenzó en Tupungato, donde se celebró un encuentro con gran participación de la comunidad con presencia de actores de salud mental de los tres niveles de atención, servicios del Hospital General Las Heras, direcciones y áreas municipales, CCT "Miguel Valeriano Jaime", IES Tupungato 9-009, CEPI, escuelas primarias, secundarias de modalidad convencional y adaptada, Infanto Juvenil N° 9, CPAA, Área Sanitaria Tupungato, PPMI, Taller Yanten y más. También compartieron su talento los miembros de los talleres de adultos mayores del Cordón del Plata, San José y Ciudad, el de Danzas Urbanas "The Star Factory" y "Las voces de mi pueblo" con Juanchi Rodríguez, un joven cantante del distrito Anchoris.

En la jornada, se presentaron diferentes enfoques de trabajo en salud mental, que incluyen tanto el trabajo interdisciplinario como el abordaje a través del arte y el deporte, como herramientas clave para canalizar emociones y promover el bienestar. “La integración de diversas disciplinas, como la salud, la educación, el deporte y los talleres culturales, es esencial para fortalecer la salud mental de nuestras comunidades”, expresó Noelia Calderón, Coordinadora Regional de Salud Mental del Valle de Uco.

image El evento se centró en la sensibilización y presentó los avances que ha hecho el Valle de Uco en el fortalecimiento de la red de salud mental. A lo largo de este año, se han sumado importantes herramientas como la creación del CPAA (Centro Preventivo Asistencial en Adicciones) en Tupungato y San Carlos, y la implementación de los PAP Suite, que se encargarán de la prevención y la postvención del suicidio. Estos equipos, conformados por tres profesionales por cada departamento, trabajan en forma territorial, asistiendo a las comunidades cuando se necesiten y colaborando con otras instituciones. Una de las principales apuestas del trabajo en salud mental de este año ha sido la mirada comunitaria, propuesta por el Director de Salud Mental de la provincia, Manuel Vilapriño, que refuerza las redes de apoyo tanto formales como informales. “No podemos resolver todo en un consultorio. Es fundamental que la comunidad esté preparada para apoyar y contener a quienes lo necesiten”, destacó Calderón. Salud Mental e inclusión en Tupungato Embed - Mes de la inclusión: El IES 9-009 y una lección de inclusión y empatía