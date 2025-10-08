8 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Conectividad y producción local

Maipú Municipio avanza con un plan integral de asfalto que ya completó el 60 % de las obras

Las tareas de repavimentación y mejoramiento avanzan en distintos puntos de Maipú Municipio, 8.500 familias se verán beneficiadas.

Plan de asfalto en Maipú Municipio.

Plan de asfalto en Maipú Municipio.

Por Sitio Andino Departamentales

El Plan Integral de asfalto beneficiará a más de 8.500 familias y busca consolidar una red segura, eficiente y conectada para el desarrollo local. Maipú Municipio avanza con obras en distintas zonas del departamento, priorizando accesos y calles de alto tránsito. Este plan beneficiará a más de 8.500 familias y alcanzará un total de 450 cuadras.

El plan continúa transformando la red vial del departamento: hasta la fecha, ya se repavimentaron cerca de 250 cuadras, lo que representa un avance del 60 % de las obras planificadas por la Municipalidad de Maipú.

Lee además
Tras la tragedia, Maipú municipio comenzó con la erradicación de más de 300 árboles. Imagen ilustrativa
Emergencia fitosanitaria

Tras la tragedia, Maipú municipio comenzó con la erradicación de más de 300 árboles
La caída de árboles genera tragedias. 
Medida

Tras la muerte de una mujer por la caída de un árbol, Maipú Municipio declaró la emergencia

“El objetivo es claro: garantizar calles seguras, ágiles y duraderas para los vecinos de cada distrito”, destacó el intendente Matías Stevanato, quien subrayó que “la inversión en infraestructura vial es una de las bases del crecimiento sostenido de Maipú”.

image

Maipú Municipio y un programa que beneficia a miles de familias

El programa incluye la repavimentación y el mejoramiento de derivadores y rotondas estratégicas, beneficiando a más de 8.500 familias. Además, el plan incorpora mejoras en caminos rurales estratégicos, fundamentales para el traslado de la producción local y la conexión entre comunidades. “Cada cuadra asfaltada es un paso más hacia un Maipú mejor conectado, más seguro y con más oportunidades”, concluyó Stevanato.

Garantizar una red vial eficiente es un desafío constante para el municipio, que trabaja en el mantenimiento integral y la optimización de calles y rutas clave para la conectividad y el desarrollo económico. En este sentido, el plan no solo abarca áreas urbanas, sino también caminos rurales estratégicos, con el propósito de fortalecer el traslado de la producción local y la integración de las comunidades maipucinas.

Temas
Seguí leyendo

Maipú Municipio relanza los Juegos Recreativos Secundarios en el Ribosqui

Fuego cruzado entre Maipú y Vialidad Provincial por el árbol que mató a una mujer

Tupungato reafirmó su compromiso con la salud mental y la inclusión

"Cuidarme es quererme": adultos mayores de OSEP San Rafael promueven el autocuidado

El Aeroclub de General Alvear cumple un sueño: comenzó el asfaltado de su pista tras 45 años de espera

Tunuyán vive "Pulso del Valle", el encuentro que reúne a muralistas de varias provincias

Caminatas, maratón y controles médicos en Malargüe por el Octubre Rosa

La Ciudad de Mendoza relanza "Mejores Veredas", una oportunidad para mejorar los espacios públcios

LO QUE SE LEE AHORA
En el Sur aguardan definiciones para comenzar la campaña de mitigación. video
Dilaciones sin definiciones

Lucha antigranizo: aún sin fecha de inicio de campaña, en el Sur piensan en un contrato a tres años

Las Más Leídas

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal.
Educación

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal

García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

El actual secretario gremial asume la conducción del gremio docente.
Elecciones internas

El oficialismo retiene el SUTE: Gustavo Correa es el nuevo secretario general

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

El accidente vial ocurrió en Roca y Hernández de Las Heras. 
un auto terminó en la vereda

Grave accidente vial en Las Heras: una mujer herida

Te Puede Interesar

Mansa Bodega arranca en Mendoza con visitas y degustaciones en toda la provincia. Imagen ilustrativa
Promoción

"Mansa Bodega" arranca en Mendoza con visitas y degustaciones en toda la provincia

Por Natalia Mantineo
Riesgo país y desconfianza: por qué la economía argentina sigue sin acceso al crédito
Deuda, dólar y riesgos

Riesgo país y desconfianza: por qué la economía argentina sigue sin acceso al crédito

Por Marcelo López Álvarez
Intento de asesinato de Cristina Kirchner: prisión para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
Sentencia

Intento de asesinato de Cristina Kirchner: prisión para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Por Sitio Andino Política