La Escuela Hugo Pierini corona el calendario deportivo estudiantil de Malargüe

Con gran participación de alumnos, las III Jornadas Deportivas de la Escuela Técnica de La Junta marcan el cierre del ciclo de competencias escolares.

 Por Claudio Altamirano

Las III Jornadas Deportivas de la Escuela Técnica Hugo Pierini marcan el cierre del calendario de torneos intercolegiales de Nivel Medio en Malargüe. Desde la comunidad educativa destacan el crecimiento sostenido que ha tenido el certamen desde su creación.

Nuevamente, el Centro Polideportivo Malal Hue se convierte en sede de las actividades deportivas organizadas por instituciones secundarias, una tradición que este 2025 concluye con las jornadas impulsadas por la Escuela 4-191 Doctor Daniel Hugo Pierini, de la localidad de La Junta, ubicada a unos 27 kilómetros al noreste de la ciudad.

La importancia del deporte en la escuela

El profesor Cristian Cara, uno de los impulsores del torneo, expresó a SITIO ANDINO que “es un orgullo poder organizar esta tercera edición junto a toda la comunidad educativa, los directivos y los alumnos”, resaltando la participación de equipos de distintas escuelas del departamento.

“En esta edición se sumó más gente y más equipos, especialmente en futsal”, señaló Cara, recordando que la escuela también se destacó recientemente en esa disciplina durante la Semana del Estudiante.

El docente valoró el protagonismo que la Escuela Pierini ha alcanzado en el ámbito deportivo, destacando que, gracias a diversos proyectos y al compromiso de sus alumnos, “hoy nos conocen como la escuela técnica, y dejamos de ser simplemente la escuela de La Junta”.

En cuanto a las disciplinas y categorías, informó que las jornadas incluyen competencias de futsal, vóleibol y básquetbol, en las categorías Sub-16 y Sub-19, tanto en femenino como masculino.

