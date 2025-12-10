Santa Rosa reconoció por primera vez a Amaro Catalán, héroe caído en 1.874

En el Cementerio de la Villa Cabecera, parte de la historia de Santa Rosa fue reconocida con un grato encuentro. Amaro Catalán fue un coronel y líder de las milicias provinciales en Mendoza. Su muerte en la primera batalla fue un evento clave, ya que simbolizó la resistencia local frente a la revolución liderada por Arredondo. La pérdida de su liderazgo afectó significativamente la moral y la organización de las fuerzas provinciales mendocinas.

El Teniente Coronel fue un referente de las Batallas de Santa Rosa que se libraron allá por 1874. Formó parte del Ejército de Julio Argentino Roca, siendo uno de los protagonistas en la Primera Batalla de Santa Rosa, comandando a las milicias provinciales de Mendoza en los enfrentamientos que se llevaron a cabo en nuestra tierra.

Después de medio siglo Flor Destéfanis firmó la obra de urbanización para Arenas y SUTE, una intervención esperada por generaciones

Reconocimiento educativo Cierre del ciclo 2025 en el CEPI 327 de Santa Rosa: egresados, reconocimientos y mensaje a las familias

Un día histórico es el 5 de diciembre para su memoria y la de los casi 300 caídos en combate en la Batalla de Santa Rosa. Después de 151 años, y por primera vez en la Provincia de Mendoza, Amaro Catalán cuenta con un lugar físico donde se le rinde homenaje por ser un caído en combate en una de las batallas más importantes que representó la patria argentina. Este decreto provincial denota muchos años atrás y nunca se había efectuado de manera oficial, hasta el día de hoy.

Para vecinos y turistas que visiten nuestro departamento, hoy Amaro Catalán tiene su lugar físico en el Cementerio de Santa Rosa .

Junto a una de las descendientes directas de la familia, Sra. Estela Catalán y la Intendenta Municipal Flor Destéfanis, hicieron el descubrimiento de una tumba simbólica con una emotiva placa en honor a Catalán.

“Conmocionada y emocionada de ver que después de tantos años seamos capaces de rescatar la historia para el pueblo de Mendoza. Amaro Catalán no era un militar de carrera, era un miliciano jefe de la frontera de Zona Sur” comenzó su discurso Estela.

image

Mientras que el historiador, Lic Eduardo Giro afirmó que este homenaje “estamos buceando en las raíces profundas de nuestra mendocinidad”.

La Intendenta Municipal se llenó de orgullo “lucha, patria, honor, valentía y coraje es lo que tenía Amaro Catalán y los hombres que lo acompañaron hace más de 150 años”. Además, recalcó la importancia de las raíces en nuestra tierra y generar el fruto del amor por la patria.

Además, estuvieron presentes las siguientes autoridades: Agrupación Veteranos, Guardianes de Gloría, Alumnos de Turismo del CCT N° 6-020 Esther Monasterio, Sub-Comisario Óscar Barrionuevo, Magdalena Ascurra, Lorena Diaz y Lucrecia Pereira.