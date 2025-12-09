Fabián Solís, de Asinmet, en Aconcagua Radio: "Con PSJ podemos empezar a crear nuevas empresas"

En la previa de la votación en el Senado provincial, que este martes podría convertir a PSJ Cobre Mendocino en el primer proyecto cuprífero en avanzar hacia la etapa de explotación en Mendoza, el presidente de ASINMET , Fabián Solís, analizó en Aconcagua Radio las expectativas que abre la aprobación del primer proyecto cuprífero de la provincia . Señaló oportunidades, desafíos y el rol estratégico del entramado productivo local.

En diálogo con La Lengua Suelta, segmento del programa Hermoso Caos de Aconcagua Radio , Solís aseguró que lo que está ocurriendo alrededor del debate minero “ marca un punto de inflexión ” para la región y para el entramado metalúrgico mendocino.

Solís fue contundente al describir el alcance que, a su entender, tendrá la decisión legislativa sobre PSJ Cobre Mendocino : “Lo que estamos observando sobre esto que se apruebaría hoy en el Senado es que se van a prender los nuevos motores de crecimiento de la Argentina y justamente esos motores de crecimiento están ubicados en Cuyo . Es algo muy importante para el sector metalúrgico, porque estamos ubicados geográficamente al lado del recurso natural”.

El dirigente resaltó que las discusiones públicas suelen concentrarse en regalías, pero que hay un aspecto clave para la economía real: “Un recurso natural que el 50% de las compras en la etapa de construcción son metalúrgicas”.

"Cuyo es la nueva tierra fértil del sector metalúrgico, como lo fue la Pampa Húmeda el siglo pasado”.

Además, aseguró que la metalmecánica mendocina es “la segunda fuente industrial de generación de puestos de trabajo”.

Oportunidades y desafíos

Solís también destacó el esfuerzo del sector para fortalecer capacidades locales: “Venimos haciendo un trabajo muy importante en conjunto con la academia, con las universidades, con los científicos y con las escuelas técnicas, en vincularnos para generar un ecosistema productivo muy interesante y muy competitivo ”.

El presidente de Asinmet planteó que el primer paso es “lograr que se active este motor” y luego trabajar para que las empresas sean competitivas. En ese sentido, mencionó la creación del clúster minero y energético, que, según explicó, “nace como una herramienta estratégica” para “fortalecer las capacidades productivas y tecnológicas de las empresas”.

Sin embargo, advirtió que aún quedan desafíos: “Falta un montón de cosas por parte de Nación, por ejemplo cómo lo hacemos más económico logísticamente, cómo lo hacemos más económico bajando los impuestos. La reforma laboral no es todo ”.

Solís subrayó que Mendoza, a diferencia de otras jurisdicciones, no impone trabas a la llegada de proveedores de otras provincias: “Mendoza se caracteriza también por ser una provincia que no pone barreras. Es decir, que cualquier empresa foránea puede venir a trabajar sin ningún impedimento”.

“Lo que estamos haciendo con el Estado provincial es obtener las capacidades necesarias para que seamos más competitivos los locales”.

El potencial minero y la chance de ser protagonistas

La industria metalmecánica mendocina —recordó Solís— tiene décadas de experiencia en petróleo y gas, y un entramado de empresas que ya trabaja fuera de la provincia en sectores energéticos y mineros.

A partir de PSJ, anticipó un escenario nuevo: “Evidentemente se va a empezar a desarrollar acá en Mendoza, va a ser muy interesante ser locales. Tenemos que estar unidos para desarrollar esas capacidades”.

Impacto social

“Mostremos cómo podemos hacer minería acá en Mendoza en un proyecto pequeño, cómo podemos vincularnos muy fuerte con la sociedad… el desarrollo que crea un proyecto minero lo podemos visualizar dentro de muy poco tiempo: el desarrollo que va a tener Uspallata con este proyecto”.

La clave, sostuvo, es entender que los proyectos extractivos “desarrollan a la sociedad local” y que observar este proceso en Uspallata será “muy importante en los próximos años”.

Solís también puso en contexto la situación actual del sector metalmecánico: “Lo que está viniendo es algo desafiante… vienen en momentos difíciles para la industria, con una caída de 50% de las máquinas que están apagadas ”.

Por eso, evaluó que el avance de proyectos productivos puede ser determinante: “Es muy importante lo que puede pasar. Podemos reactivar la actividad, podemos recuperar los puestos de trabajo perdidos, podemos empezar a crear nuevas empresas”.

Y sintetizó el sentimiento que atraviesa al sector en esta coyuntura: “ A todo lo que genere trabajo en el sector metalúrgico lo estamos apoyando porque es un sector claramente formal y que entrega mucha capacidad. Entonces, estos proyectos que exigen eso beneficia al sector metalúrgico”.

