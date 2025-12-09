9 de diciembre de 2025
Tras la aprobación de la Legislatura

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza comentó cuáles son los siguientes pasos del proyecto PSJ Cobre Mendocino. Escuchá la nota completa.

Jimena Latorre en Aconcagua Radio: "PSJ es el resultado de una política seria, contundente y solvente"

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Aconcagua Radio

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, dialogó con Aconcagua Radio 90.1 acerca de la aprobación final de PSJ Cobre Mendocino, por parte del Senado y detalló cuáles son los próximos pasos.

"Estamos muy contentos porque creo que es el resultado de una política que hemos mostrado como seria, contundente, solvente y era el turno de la Legislatura, tal como lo indica la legislación vigente, que tenía que aprobar o rechazar estas Declaraciones de Impacto Ambiental tanto de PSJ Cobre Mendocino como de la segunda fase del Distrito Minero Malargüe y dos proyectos de ley que vienen a robustecer ese marco regulatorio de una actividad que estamos promoviendo e impulsando desde el ejecutivo provincial, que es la minería", expresó Latorre.

Es un momento histórico en la provincia de Mendoza, pero no tan solo acá, sino desde la provincia hacia todo el país y hacia la región porque muestra un cambio de época. Es un momento histórico en la provincia de Mendoza, pero no tan solo acá, sino desde la provincia hacia todo el país y hacia la región porque muestra un cambio de época.

La ministra aclaró que PSJ Cobre Mendocino no califica como "megaminería", dado que por sus características es de chico a mediano, en comparación con proyectos de San Juan o Salta.

"Puede dinamizar de forma directa la economía mendocina y va a aumentar en un 30%, por lo menos, el valor exportable, es decir, las exportaciones de Mendoza", indicó.

Latorre aclaró que PSJ Cobre Mendocino se enmarca dentro de la Ley 7.722, por lo que producirá "concentrado de cobre con contenido de oro". "La legislación vigente no permite aplicar el proceso para separar oro, entonces quien compre el producto tendrá la tarea de separarlo porque en la provincia se prohíbe la utilización de ciertos químicos", explicó.

Cuáles son los próximos pasos de PSJ Cobre Mendocino

Según indicó Latorre, el próximo paso del proyecto minero ubicado en Uspallata es pasar de la etapa de prefactibilidad económica a la factibilidad. "Por ejemplo, hay obligaciones que se han incorporado al proyecto a través de esta Declaración de Impacto Ambiental y las tienen que monetizar, que incluir dentro de su plan de negocios y eso seguramente modificará esa prefactibilidad económica que habían presentado y los ayudará a ajustar esos números y a bajar el financiamiento para iniciar las tareas. Luego pasarán a una etapa de ingeniería de detalle", amplió.

Mientras tanto, la empresa puede avanzar en obras de tendido eléctrico e infraestructura vial. "Tiene que hacer una línea para dotar de electricidad de potencia firme al sistema productivo y también caminos para sacar ese mineral", detalló.

Escuchá la nota completa de Aconcagua Radio

Embed

