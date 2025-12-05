5 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Entrevista

Daiana Contreras, la mendocina que representará a Argentina en Miss Belleza Marina 2026

En diálogo con Aconcagua Radio, la actual Miss Belleza Marina Argentina compartió su entusiasmo y adelantó detalles del certamen internacional que se realizará en Punta Cana.

Daiana Contreras, la mendocina que representará a Argentina en Miss Belleza Marina 2026

Daiana Contreras, la mendocina que representará a Argentina en Miss Belleza Marina 2026

Foto: Yemel Fil
 Por Aconcagua Radio

Con solo 24 años y oriunda de Mendoza, Daiana Contreras da grandes pasos en los certámenes de belleza, cuando se adjudicó su logro más importante al coronarse Miss Belleza Marina Argentina este 2025. Más allá de la felicidad y la pasión por el modelaje, en diálogo con Aconcagua Radio 90.1 contó detalles sobre su próximo desafío en el certamen internacional Miss Belleza Marina 2026.

Embed

De Mendoza al mundo: quién es Daiana Contreras

Si bien se estima que el concurso se realizará entre octubre y noviembre de 2026 en Punta Cana, República Dominicana, Contreras no solo habló de sus expectativas frente al honor de llevar la banda argentina, sino que también compartió quién es y cómo se entrena: “Soy profesora de educación física; en realidad ejerzo como docente de desarrollo motor e iniciación deportiva y estoy cursando el último año de la carrera. También soy instructora de pasarela y modelo profesional ”.

Lee además
El Futsal de Argentina, con Ontiveros y Romero, buscará subirse al podio ante España.
no pudo

El Futsal cayó con Portugal y jugará por el bronce: las mendocinas Ontiveros y Romero van por la historia
Los Leoncitos le ganaron a Países Bajos y se metió entre los cuatro mejores del Mundial Junior.
destacado

Los Leoncitos, con un mendocino, hacen historia y son semifinalistas del Mundial Junior en India

Aprovechó además para marcar una diferencia entre el modelaje y los certámenes internacionales, que buscan mucho más que belleza: “Una de las principales diferencias es la publicidad. El modelo vende un producto (...) y las misses representan a un país, una provincia; también trabajan con su propia imagen ”.

miss belleza marina argentina
Además de competir, Daiana busca derribar prejuicios sobre los certámenes de belleza.

Además de competir, Daiana busca derribar prejuicios sobre los certámenes de belleza.

La representante mendocina suma un logro especial, sobre todo porque su camino en los concursos comenzó recién en 2025: “Soy nueva en este mundo y me encanta. Soy modelo hace tres o cuatro años. Empecé en febrero, más o menos, en el Miss Universo Mendoza y quedé en el top cinco ”.

Después de esa experiencia, Daiana pensaba no volver a competir, pero se dio una nueva oportunidad con otro concurso nacional, donde representó a San Juan y terminó coronándose Miss Belleza Marina Argentina: “Me fascina, pero no era algo que hubiera imaginado desde antes. Cuando me coronaron quedé un poco en shock ”.

Para ella, estos concursos implican mucha más responsabilidad de la que se cree. Y espera derribar prejuicios que aún persisten, como la idea de que la estatura define a una candidata, algo que, según remarca, no determina ni sus capacidades ni su forma de representar.

El modelaje según Daiana: una pasión que nació de chica

Su vínculo con el modelaje viene desde la infancia. “Decía que era modelo cuando era chica y, hace unos años, retomé ese deseo. Empecé no para exhibirme, sino para ganar seguridad al hablar y mostrarme en público ”, explicó.

miss belleza marina argentina
Tiene 24 años y una fuerte pasión por el modelaje.

Tiene 24 años y una fuerte pasión por el modelaje.

En poco tiempo notó un cambio enorme: “Me di cuenta del cambio abrupto que hice en mi persona y sigo aprendiendo un montón. En el certamen internacional, por ejemplo, aprendí muchísimo. Me ayudaron mucho con la oratoria y la presencia ”.

Escuchá la entrevista completa a Daiana Contreras y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

Embed

Temas
Seguí leyendo

Riesgo país: cómo queda posicionada Argentina en América Latina y por qué influye en la economía familiar

Luis Caputo anunció un nuevo bono y confirmó el regreso al mercado de capitales

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 5 de diciembre 2025

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 5 de diciembre

Industria argentina: Ni el INDEC puede ocultar el malestar empresario

La pobreza bajó al 36,3% en el tercer trimestre de 2025

El FMI pidió a la Argentina fortalecer las reservas y avanzar en un "camino más ambicioso"

Confraternidad Andina en Coquimbito: fútbol amateur, pasión y un cruce Argentina–Chile para disfrutar

LO QUE SE LEE AHORA
El Futsal de Argentina, con Ontiveros y Romero, buscará subirse al podio ante España.
no pudo

El Futsal cayó con Portugal y jugará por el bronce: las mendocinas Ontiveros y Romero van por la historia

Las Más Leídas

Volver al Trabajo: fechas y montos de pago para beneficiarios en diciembre 2025
De interés

Volver al Trabajo: fechas y montos de pago para beneficiarios en diciembre 2025

Accidente fatal en Malargüe.
Fallece menor de edad

Tragedia en Malargüe: tras un accidente vial murió una menor y otro niño fue gravemente herido

Un ladrón intentó robar la motocicleta de un joven
Inseguridad

Video: un hombre intentó robar una moto en el centro de Mendoza y fue atrapado por el custodio del Gobernador

Lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de diciembre en Mendoza
El clima

Lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de diciembre en Mendoza

Verano en Cacheuta: los adultos mayores de Mendoza podrán acceder a importantes descuentos.
Temporada 2026

Verano en Cacheuta: los adultos mayores de Mendoza podrán acceder a importantes descuentos

Te Puede Interesar

La Justicia ordenó el vallado sobre Avenida General Roca. Hoy policías custodiaban el lugar.  video
Conmoción

Evoluciona favorablemente el niño internado tras el accidente fatal en Malargüe

Por Claudio Altamirano
Lionel Scaloni habló tras el sorteo y valoró el grupo, las sedes y el desafío que viene para el campeón del mundo.
se tiene fe

Lionel Scaloni analizó a los rivales de Argentina en el Mundial 2026

Por Sitio Andino Deportes
El Mundial 2026 está en camino.
todo definido

Sorteo Mundial 2026: Argentina enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en el grupo "J"

Por Sitio Andino Deportes