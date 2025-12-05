Daiana Contreras, la mendocina que representará a Argentina en Miss Belleza Marina 2026

Con solo 24 años y oriunda de Mendoza , Daiana Contreras da grandes pasos en los certámenes de belleza , cuando se adjudicó su logro más importante al coronarse Miss Belleza Marina Argentina este 2025 . Más allá de la felicidad y la pasión por el modelaje, en diálogo con Aconcagua Radio 90.1 contó detalles sobre su próximo desafío en el certamen internacional Miss Belleza Marina 2026 .

Si bien se estima que el concurso se realizará entre octubre y noviembre de 2026 en Punta Cana , República Dominicana , Contreras no solo habló de sus expectativas frente al honor de llevar la banda argentina , sino que también compartió quién es y cómo se entrena : “Soy profesora de educación física ; en realidad ejerzo como docente de desarrollo motor e iniciación deportiva y estoy cursando el último año de la carrera . También soy instructora de pasarela y modelo profesional ”.

Aprovechó además para marcar una diferencia entre el modelaje y los certámenes internacionales , que buscan mucho más que belleza: “Una de las principales diferencias es la publicidad . El modelo vende un producto (...) y las misses representan a un país , una provincia; también trabajan con su propia imagen ”.

La representante mendocina suma un logro especial , sobre todo porque su camino en los concursos comenzó recién en 2025 : “ Soy nueva en este mundo y me encanta . Soy modelo hace tres o cuatro años. Empecé en febrero , más o menos, en el Miss Universo Mendoza y quedé en el top cinco ”.

Después de esa experiencia, Daiana pensaba no volver a competir, pero se dio una nueva oportunidad con otro concurso nacional, donde representó a San Juan y terminó coronándose Miss Belleza Marina Argentina: “Me fascina, pero no era algo que hubiera imaginado desde antes. Cuando me coronaron quedé un poco en shock ”.

Para ella, estos concursos implican mucha más responsabilidad de la que se cree. Y espera derribar prejuicios que aún persisten, como la idea de que la estatura define a una candidata, algo que, según remarca, no determina ni sus capacidades ni su forma de representar.

El modelaje según Daiana: una pasión que nació de chica

Su vínculo con el modelaje viene desde la infancia. “Decía que era modelo cuando era chica y, hace unos años, retomé ese deseo. Empecé no para exhibirme, sino para ganar seguridad al hablar y mostrarme en público ”, explicó.

miss belleza marina argentina Tiene 24 años y una fuerte pasión por el modelaje. Foto: Yemel Fil

En poco tiempo notó un cambio enorme: “Me di cuenta del cambio abrupto que hice en mi persona y sigo aprendiendo un montón. En el certamen internacional, por ejemplo, aprendí muchísimo. Me ayudaron mucho con la oratoria y la presencia ”.

