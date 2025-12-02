El mendocino seleccionado para el prestigioso taller de producción audiovisual de Werner Herzog

La producción audiovisual mendocina se vuelve a destacar . Esta vez, por la selección del realizador Nicolás Núñez para el taller internacional de Werner Herzog en las Islas Azores , un espacio que convoca a cineastas de todo el mundo. En diálogo con Radio Aconcagua, contó de qué se trata esta oportunidad y la importancia que tiene en su desarrollo profesional.

Para cualquier cineasta, encontrarse con Werner Herzog es casi respirar un aire fundacional del cine , pero para un mendocino adquiere una dimensión todavía mayor. Nicolás Núñez, realizador y cofundador de Anónimo Films, habló con Aconcagua Radio y confirmó que fue seleccionado —junto a Juan Francisco Montes, de San Juan— para integrar “Werner Herzog, Experiencia Azores 2026”. “Es una oportunidad única para llevar nuestras búsquedas a otro nivel”, asegura.

El taller reunirá a 50 realizadores de 43 países entre el 14 y el 24 de enero de 2026, en São Miguel (Portugal). Allí, los participantes deberán filmar una obra en equipo, en diálogo directo con el director alemán. Núñez lo vive como un cruce vital: “Todavía no caigo en todo lo que va a pasar” .

A lo largo de la charla, Núñez subraya el peso simbólico y artístico de trabajar con Herzog, figura clave del Nuevo Cine Alemán y responsable de películas como Fitzcarraldo, Aguirre, la ira de Dios o Grizzly Man. “Herzog es mucho más que un cineasta: es una persona fuera de serie, un explorador de lo real” , afirma.

El realizador mendocino destaca que la convocatoria fue breve –sólo 15 días– y altamente competitiva. Para llegar, debieron completar formularios, mostrar su visión del cine documental y atravesar varias entrevistas. “Primero quedamos en lista de espera y el domingo nos avisaron que habíamos entrado. Es un privilegio enorme”, cuenta.

En la entrevista, Núñez también dimensiona el contexto actual del cine: “En un mundo dominado por la inteligencia artificial, estar cerca de alguien que trabaja desde lo humano y lo esencial es un faro”. Para él, el arte seguirá necesitando contacto, intuición y riesgo: “Las herramientas sirven, pero tocar una fibra es otra cosa”.

Cómo será el taller en Azores 2026

Aunque el cronograma oficial existe, Herzog evita adelantar demasiado para preservar la experiencia. Núñez comenta que saben algunos lineamientos:

Filmarán una obra en el archipiélago.

Trabajarán con actores.

Resolverán consignas sorpresa.

Habrá tutorías directas con Herzog.

El mendocino se ríe cuando aclara: "Esperemos que nada se parezca a Fitzcarraldo", en referencia a los rodajes extremos del director.

La trayectoria de Núñez y lo que viene después

Hoy, además de campañas publicitarias, Núñez impulsa proyectos propios desde Mendoza. “Este año decidí enfocarme en trabajos más auténticos”, comenta. Trabaja en ciclos de entrevistas con artistas que visitan la provincia, estrenó un documental rodado en Valparaíso y produce otro junto a un historiador local sobre nuevos hallazgos vinculados a San Martín.

Todo lo que viene después del taller, dice, será compartido con la comunidad artística local. “Mi motivación también es traer algo de ese legado a Mendoza”, concluye.