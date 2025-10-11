Cómo se financia hoy la industria audiovisual mendocina y qué estímulos necesita para desarrollarse

La industria audiovisual mendocina atraviesa un momento de contrastes. Por un lado, se consolidó como un polo creativo con identidad propia que combina talento técnico, formación universitaria y belleza paisajística. Pero, al mismo tiempo, enfrenta un escenario de incertidumbre económica y financiamientos insuficientes .

En diálogo con Sitio Andino , Laura Piastrellini y Cecilia Agüero , referentas del sector, analizaron el presente y los desafíos de una actividad que no sólo tiene un importante valor cultural, sino también económico para la provincia de Mendoza.

“Mendoza tiene un ecosistema bastante favorable para emprender” explicó Piastrellini, directora y productora con una extensa trayectoria en el campo documental. En los últimos años participó en proyectos como El Andariego y Pulsando la vida, ambos estrenados en el Cine Gaumont de Buenos Aires con apoyo del INCAA.

Para la realizadora, el desarrollo del sector se apoya en varios pilares: “Hay capital humano formado en la universidad y en distintos espacios, un entramado de festivales que se consolidan y una identidad cultural y paisajística muy potente que nos distingue a nivel nacional ”.

produccion audiovisual mendoza Mendoza cuenta con un ecosistema propicio para desarrollar la actividad audiovisual

Se trata de una combinación que atrae producciones de otras provincias o, incluso, del exterior. “Muchas producciones han venido a Mendoza justamente por sus paisajes y por su gente. Todo eso hace que exista un talento y una materia prima fuerte para seguir creando”, resumió la también docente de la Tecnicatura en Producción Audiovisual de la UNCuyo.

Agüero coincidió con esta mirada. Productora y directora al frente de El Generador, su empresa audiovisual, sostiene que “en Mendoza hay equipos profesionales de altísimo nivel, técnicos formados y creatividad de sobra”. Desde su productora realizó tres largometrajes y varias series para Canal Encuentro y, además, fue parte de la función del canal Señal U. “Tenemos una base sólida, lo que falta es estabilidad y financiamiento para sostener los proyectos en el tiempo”, completó.

El impacto del financiamiento en la producción

Ambas coinciden que uno de los principales problemas de la industria en la provincia es el acceso a fondos para desarrollar un audiovisual. En este sentido, Piastrellini reconoció que el financiamiento es una preocupación, aunque Mendoza cuenta con Cash Rebate no es una herramienta que solucione de fondo el problema:

Hace poco, Mendoza implementó el Cash Rebate provincial. Es una herramienta valiosa y necesaria, pero no entran tantos proyectos como sucedía con los fondos del INCAA. Además, los circuitos de cobro a veces son largos y eso complica el flujo de producción. Hace poco, Mendoza implementó el Cash Rebate provincial. Es una herramienta valiosa y necesaria, pero no entran tantos proyectos como sucedía con los fondos del INCAA. Además, los circuitos de cobro a veces son largos y eso complica el flujo de producción.

Agüero completó esta idea: “El Instituto de Cine nunca financió una producción al 100%, pero daba un piso inicial que permitía salir a buscar otros fondos. Hoy ese motor está detenido, lo que deja a muchos proyectos en el aire”.

incaa La falta de apoyo del INCAA a lo largo del 2025 representó un problema para las producciones nacionales.

La productora explicó en diálogo con Sitio Andino que el incumplimiento de la Ley de Cine —que destina parte de la venta de entradas a un fondo de fomento— generó un vacío de recursos para los productores. “En los últimos dos años esos recursos quedaron paralizados y no llegaron a los productores. Eso impactó directamente en el trabajo y en la cadena de producción”.

Incentivos para una industria que moviliza la economía regional

Pese a las dificultades que acompaña el contexto macroeconómico, la provincia de Mendoza ha intentado sostener la actividad con herramientas propias. Además del Cash Rebate, existen líneas de crédito del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, por ejemplo, que, aunque con fondos limitados representan un incentivo a la actividad.

Además, ambas resaltaron el impacto económico y laboral que genera la industria audiovisual. “Cuando la industria está activa, genera empleo directo e indirecto”, señaló Piastrellini. En un rodaje, explicó, participan técnicos, realizadores, actores, músicos, guionistas y editores, pero también sectores vinculados a servicios: hotelería, gastronomía, transporte o alquiler de locaciones.

Agüero completó: “Un proyecto audiovisual moviliza a proveedores de alojamiento, transporte, vestuario, maquillaje y otros servicios. Es una industria que genera actividad económica y promueve el desarrollo local”. Sin embargo, advirtió que esa dinámica se interrumpió. “Antes los técnicos podían encadenar un proyecto tras otro; hoy hay picos de producción aislados, sin continuidad”.

Tecnología, innovación y nuevos desafíos

Otro de los temas que atraviesa el sector de la industria creativa es la incorporación de nuevas tecnologías, en particular, la inteligencia artificial (IA). Agüero consideró esta herramienta como un nuevo punto de inflexión:

Puede ser una herramienta poderosa para procesos técnicos como la edición o la sincronización, que antes requerían mucho tiempo. Puede ser una herramienta poderosa para procesos técnicos como la edición o la sincronización, que antes requerían mucho tiempo.

También reconoció su potencial creativo: “Puede funcionar como un mecanismo divergente para ampliar la creatividad en las etapas de brainstorming”.

set de filmacion La inteligencia artificial es una herramienta en creciente uso en el universo del audiovisual

Sin embargo, reflexionó sobre los dilemas éticos que plantea su uso. “Persisten dudas sobre los aspectos intelectuales y autorales, especialmente en la escritura de guiones y la creación de historias”. Y agregó: “Europa ya tiene regulaciones claras para proteger la propiedad intelectual o el uso de imagen de los actores”, haciendo referencia a que es el camino que Argentina debería transitar.

Un sector estratégico que necesita más y mejores políticas públicas

Tanto Agüero como Piastrellini coincidieron en que el audiovisual es un sector estratégico para Mendoza, no sólo por su aporte cultural, sino por su capacidad de generar empleo, inversión y proyección internacional. Pero, sin una política pública sostenida, su crecimiento se vuelve incierto.

“El talento está, las ideas sobran, pero faltan políticas estables y financiamiento previsible”, resumió Piastrellini. “Con los incentivos y la planificación que había antes, el audiovisual podía ser un motor para el desarrollo económico y cultural. Lo sigue siendo, pero necesita un Estado presente que acompañe a los productores”, sumó Agüero.

Ambas productoras coincidieron en el diagnóstico: Mendoza cuenta con las condiciones para consolidar una industria audiovisual fuerte y competitiva. Pero para lograrlo se requiere una mirada a largo plazo, que combine creatividad, inversión y políticas públicas que apuesten al desarrollo del sector como parte de la actividad artística, cultural y económica de la provincia.