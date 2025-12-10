10 de diciembre de 2025
Ulpiano Suarez celebró la aprobación de PSJ Cobre Mendocino: "Este es el camino"

El intendente de Mendoza, Ulpiano Suarez celebró la aprobación de PSJ Cobre Mendocino, asegurando que la decisión demuestra la "maduración civil" de la provincia.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

Tras la reciente aprobación en la Legislatura de la provincia de Mendoza de PSJ Cobre Mendocino, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, utilizó su cuenta personal en la red social X para brindar un fuerte respaldo a la decisión de los legisladores locales, calificándola como un acto de "maduración civil" de la sociedad mendocina.

legislatura, senado, proyecto san jorge, psj, mineria, minera, votacion, aprobada
PSJ Cobre Mendocino: confianza y consenso

En su posteo, Suarez destacó que la habilitación de este proyecto minero es un claro ejemplo de "confianza en el rumbo marcado por la gestión provincial".

En un tono que busca la unidad, el intendente enfatizó que la decisión ratificada en la Legislatura es una señal de que la sociedad ha comprendido la importancia del desarrollo productivo.

"La sociedad mendocina ha habilitado el avance de la minería, como un ejemplo de maduración civil y sobre todo de confianza en el rumbo marcado por la gestión provincial", afirmó Suárez en su publicación.

Inversión, empleo y sostenibilidad

En otro apartado de su texto, Suarez puso el foco en las consecuencias positivas que, a su entender, llegarán con la ejecución del proyecto: "lo más importante viene ahora, con la llegada de inversiones y la generación de empleo".

En un punto crucial para la agenda mendocina, el intendente fue enfático respecto a la protección del recurso hídrico, asegurando que el avance debe darse "protegiendo nuestros recursos naturales y garantizando siempre el uso sostenible del agua, el recurso más valioso de Mendoza".

ciudad de mendoza ulpiano suarez vino 2
Suarez refirió que

Suarez refirió que "lo más importante viene ahora, con la llegada de inversiones y la generación de empleo".

Llamado a la unidad y transparencia

Las declaraciones de Suarez también incluyeron un llamado a la mesura y al trabajo conjunto. El intendente advirtió que no es momento de divisiones, instando a dejar atrás los conflictos.

"Para ese desafío, debemos avanzar sin provocaciones ni rencores. Aquí no hay vencedores ni vencidos. No tenemos margen para generar divisiones en nuestra sociedad", sentenció.

Finalmente, el jefe de la Ciudad de Mendoza exigió el máximo nivel de responsabilidad y transparencia a todos los actores involucrados.

"Debemos hacerlo juntos, gobierno y empresas actuando con la máxima transparencia y responsabilidad, dando tranquilidad a los mendocinos, que tenemos el derecho y la valiosísima posibilidad real de participar, controlar y exigir que todo se haga como corresponde."

