VIH estable en San Rafael, pero alertan por el aumento de sífilis y otras infecciones

Vacunación en San Rafael. Foto: Yemel Fil

El jefe del Área Sanitaria provincial en el departamento expresó su preocupación por la baja en los esquemas de vacunación en general, lo que ha provocado el regreso de patologías erradicadas, como el sarampión. "Hay enfermedades prevalentes —viruela, sarampión, un montón de enfermedades erradicadas— que están volviendo a crecer. Por eso hay que enfocarse en la prevención, esa es la clave",

"La cantidad de vacunas contra COVID me parece que cansó a la gente y generó un descreimiento. No obstante, el buen esquema de vacunación es vital y esencial, ya que gran parte de que hoy el estándar de vida llegue hasta los 80 años se debe a las vacunas".

Gómez Parra reveló que, si bien los casos de VIH se mantienen estables, hay una alerta nacional y regional por el incremento de otras enfermedades de transmisión sexual. "Están saliendo las alertas epidemiológicas: está reapareciendo la sífilis, una enfermedad que estaba erradicada hace mucho tiempo".

SAN RAFAEL: ÁREA SANITARIA - PREVENCIÓN Y VOLVER A LA VACUNACIÓN