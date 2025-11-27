Vacunación en alerta: "Estamos expuestos a la reaparición de enfermedades", advierten desde San Rafael

Vacunación en San Rafael. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Así lo advirtió la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), a partir de datos del Ministerio de Salud de la Nación y del Observatorio de la Infancia y Adolescencia de la institución, que confirman una disminución sostenida y generalizada en vacunas esenciales del Calendario Nacional de Vacunación.

El informe señala que ninguna vacuna alcanzó en 2024 la meta del 95% necesaria para asegurar inmunidad colectiva y que varias dosis estratégicas registran coberturas por debajo del 50%. La SAP reportó descensos pronunciados en los refuerzos de 5 años.

La triple viral (sarampión, rubéola y paperas) mostró una cobertura del 46% en 2024, cuando entre 2015 y 2019 rondaba el 90%. La vacuna contra la poliomielitis cayó del 88% al 47%, y la triple bacteriana celular pasó del 88% a apenas 46%. A fin de conocer la situación que se presenta en San Rafael, desde Noticiero Andino dialogamos con la Jefa del Vacunatorio Central Gladys Marín.

"Cuando las coberturas de vacunación en un país descienden sobre el 95% se está expuesto a la reemergencia de enfermedades que estaban controladas por vacunación", comentó la profesional. Marín agregó además: "Nosotros no somos ajenos como a nivel mundial de las bajas coberturas de vacunación y en nuestro país tenemos una alerta por coqueluche con siete bebes fallecidos ".