Chocó, abandonó el auto y ahora enfrenta una multa de más de $8 millones en San Rafael

Un conductor provocó un accidente de tránsito el domingo pasado , cuando su auto quedó sobre el Paseo Pellegrini y destruyó parte de la iluminación . Aunque el responsable, de 54 años , abandonó el lugar, las autoridades policiales y municipales de San Rafael lograron identificarlo y ahora deberá afrontar una multa por más de $8.088.000 por los daños .

El Municipio de San Rafael inició un proceso para que un hombre de 54 años pague los perjuicios causados con su vehículo en el Paseo Pellegrini , en el microcentro .

El accidente ocurrió en la madrugada del domingo y, por causas que se investigan, el conductor perdió el dominio del Citroën Xsara Picasso y colisionó contra pilardos y un postes de luz en el costado de la arteria. Tras el choque, el hombre dejó el vehículo y se retiró del lugar.

El caso fue investigado por el Área de Control y Auditoría municipal , con intervención de la Policía de Mendoza , hasta identificar al responsable. Aunque resta definir el circuito judicial que seguirá el expediente, desde el Municipio informaron la aplicación de una sanción económica por el daño al patrimonio público .

Según el relevamiento del área de Obras Públicas, el incidente provocó la destrucción de tres luminarias con base cónica, tasadas en $2.450.000 cada una (total $7.350.000), y de seis pretiles con cabezal de aluminio, valuados en $123.000 cada uno (total $738.000). Los importes incluyen la colocación de las farolas y la reposición de los pretiles.

Con esos valores, el área de Asuntos Legales del Municipio determinó que el conductor deberá abonar la suma total de $8.088.000 en un plazo de cinco días hábiles. La notificación se realizó el jueves al mediodía en el domicilio del hombre.

Desde el Municipio de San Rafael señalaron que la medida busca preservar el patrimonio público y sentar un precedente de cara a hechos similares que afecten bienes del departamento.