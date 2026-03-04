Con la figura de Sitio Libre de mosca, la cereza mendocina apuesta a mejorar su competitividad

El presidente del Iscamen , José Orts, se reunió con productores y exportadores de cerezas de Mendoza para analizar el alcance de la Resolución 137/2026 del Senasa , una actualización normativa que incorpora la figura de Lugar y Sitio de Producción Libre (LPL/SPL) frente a la plaga de la mosca del Mediterráneo.

La actualización es especialmente relevante para los oasis Norte y Este , considerados áreas de baja prevalencia de moscas de los frutos. De implementarse bajo los requisitos establecidos, permitiría a productores de esas zonas mejorar sus condiciones de acceso a mercados y ampliar sus posibilidades comerciales en futuras campañas.

Convocados junto a la Cámara de Cerezas de Mendoza, del encuentro participaron firmas de empaque y productores con el objetivo de avanzar en un programa de trabajo conjunto que permita ampliar y mejorar las posibilidades comerciales del sector de cara a las próximas campañas .

En ese sentido, José Orts señaló: “Es un pedido que desde el sector productivo se viene planteando desde hace algunos años y que hemos logrado concretar en conjunto, con el acompañamiento del Senasa”. Además, explicó que la medida busca que los productores de estos oasis “puedan comercializar su producción a un valor diferencial en mercados más exigentes”.

Por su parte, Facundo Quirós, gerente de la Cámara de Cerezas de Mendoza, afirmó: “Mendoza tiene una ventaja comparativa, que es ofrecer la primera fruta de la temporada y por ende es la que mejor se paga. Cuando debemos realizar tratamientos cuarentenarios a países que así lo requieren, perdemos esa ventaja. Por tal motivo, vemos esto como un gran logro después de un tiempo de gestión”.

Una herramienta clave para mejorar la competitividad

Mendoza es una de las principales provincias agropecuarias del país, con más de 250 mil hectáreas cultivadas que la posicionan como la primera productora vitivinícola y frutícola de la Argentina. Para proteger sus cultivos, la provincia aplica un sistema integrado de manejo de plagas agrícolas que busca resguardar la producción local y minimizar el uso de agroquímicos, reduciendo así riesgos para la salud y el ambiente.

Actualmente, el 70% del territorio mendocino —que comprende el oasis Sur y el Valle de Uco— está reconocido como libre de moscas de los frutos, lo que permite exportar fruta fresca sin tratamientos cuarentenarios. En cambio, los oasis Norte y Este mantienen la categoría de baja prevalencia, lo que obliga a aplicar tratamientos de frío para determinados mercados.

image La nueva herramienta podría impactar en futuras campañas de exportación.

Requisitos y alcance de la nueva normativa

La actualización se enmarca en las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) y establece los requisitos para crear y utilizar lugares y sitios de producción libres como herramienta de manejo del riesgo fitosanitario. Esta figura posibilita cumplir con las exigencias de importación de plantas y productos vegetales, mediante una alternativa técnica basada en la vigilancia y el control oficial.

Entre las condiciones exigidas, los establecimientos deberán ubicarse en regiones con vigilancia oficial en áreas amplias, contar con sistemas de monitoreo implementados o avalados por un organismo sanitario y desarrollar planes fitosanitarios específicos, entre otros requisitos orientados a garantizar la condición de predio libre.