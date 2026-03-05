El trabajo formal cayó en noviembre de 2025 y acumula cuatro meses en baja

El trabajo formal volvió a caer en noviembre y profundiza la tendencia negativa anual

El mercado de trabajo registrado en la Argentina cerró noviembre de 2025 con 12,852 millones de personas con cobertura de seguridad social, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El número representa una c ontracción mensual del 0,1% , equivalente a 6.700 puestos menos.

Con este resultado, el empleo formal suma su cuarta caída mensual consecutiva , en un contexto donde la desaceleración de la actividad continúa impactando sobre los sectores intensivos en mano de obra.

En un escenario donde 19 de las 24 jurisdicciones registraron bajas mensuales en el empleo privado, la provincia de Mendoza mostró un comportamiento relativamente más estable.

La provincia cerró noviembre con 243.200 asalariados privados registrados (serie sin estacionalidad). En términos mensuales, la variación fue del 0,0% respecto a octubre , mientras que a nivel nacional el descenso fue del 0,2%.

Sin embargo, la estabilidad mensual no logra compensar la tendencia de fondo. En la comparación interanual, Mendoza registra una caída del 1,1%, lo que implica aproximadamente 2.700 puestos menos que en noviembre de 2024.

El desempeño provincial, por lo tanto, se ubica levemente por encima del promedio mensual nacional, aunque no logra escapar al deterioro anual del mercado laboral.

Sectores en rojo: industria y comercio

El retroceso del empleo privado nacional estuvo impulsado principalmente por:

Industria manufacturera: -0,4% mensual. La caída refleja el menor dinamismo del consumo interno y la reducción en la demanda de insumos por parte de sectores vinculados a la construcción.

-0,4% mensual. La caída refleja el menor dinamismo del consumo interno y la reducción en la demanda de insumos por parte de sectores vinculados a la construcción. Comercio y reparaciones: -0,4%, afectado por la debilidad del poder adquisitivo.

-0,4%, afectado por la debilidad del poder adquisitivo. Minería y petróleo: -0,4%, pese a tratarse de sectores estratégicos en términos de inversión.

Solo algunas actividades primarias mostraron variaciones positivas: Pesca (+0,7%) y Agricultura (+0,3%). No obstante, su menor peso relativo dentro del empleo total impidió compensar la caída de los sectores más grandes.

Salarios: el dato que esconde la distribución

El informe del Sistema Integrado Previsional Argentino también actualizó los ingresos del empleo formal. En noviembre, la remuneración bruta promedio se ubicó en $1.836.177, con una suba nominal interanual del 30,1%.

Sin embargo, el promedio no refleja lo que cobra la mayoría. La mediana salarial —el ingreso que divide a los trabajadores en dos mitades iguales— fue de $1.394.745. Esto significa que el 50% de los asalariados formales percibió menos de esa cifra.

La diferencia de más de $440.000 entre promedio y mediana muestra que los salarios más altos empujan hacia arriba el dato general. En un mercado laboral con caída de empleo y fuerte heterogeneidad sectorial, la distribución del ingreso vuelve a ocupar un lugar central en el análisis.

El desafío no es solo recuperar puestos de trabajo, sino mejorar la calidad y el poder adquisitivo de esos empleos en un contexto donde la dinámica inflacionaria sigue condicionando los ingresos reales.

