El Senado analizará el reemplazo del consejero de Irrigación que renunció tras el escándalo de alcoholemia

Leonardo Viñolo fue propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar el lugar que dejó vacante Gustavo Villegas.

El proceso para cubrir la vacante que dejó la renuncia del consejero del Departamento General de Irrigación , Gustavo Villegas , comenzó a avanzar en la Legislatura provincial. El Senado convocó a una audiencia pública para el próximo 18 de marzo , instancia previa al tratamiento del pliego del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo.

La convocatoria fue realizada por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado , que analizará el pedido de acuerdo enviado por el gobernador Alfredo Cornejo para designar como nuevo consejero a Leonardo Omar Viñolo , quien representaría a los regantes del río Atuel .

La audiencia se realizará el miércoles 18 de marzo a las 11 , en el Auditorio del Edificio Margarita Malharro de Torres , ubicado en el primer subsuelo de Peatonal Sarmiento 247, en la Ciudad de Mendoza.

La audiencia pública forma parte del procedimiento establecido en el reglamento interno del Senado para la designación de funcionarios que requieren acuerdo legislativo.

Durante esa instancia, los ciudadanos podrán participar, aunque solo tendrán la palabra quienes hayan presentado previamente adhesiones o impugnaciones al pliego, de acuerdo con lo previsto en el reglamento parlamentario.

Una vez realizada la audiencia, la comisión evaluará el resultado del proceso y podrá avanzar con el dictamen que habilite el tratamiento del pliego en el recinto. Cabe aclarar que la audiencia no es vinculante.

La vacante en Irrigación

La designación busca cubrir el lugar que quedó vacante tras la renuncia de Gustavo Villegas, quien integraba el Consejo del Departamento General de Irrigación en representación del río Atuel.

El funcionario dejó el cargo luego de que se conociera un episodio en el que fue detectado conduciendo con alcoholemia positiva, situación que derivó en su salida del organismo encargado de la administración del agua en la provincia.

Tras esa renuncia, el Gobierno provincial impulsó la candidatura de Leonardo Viñolo para ocupar el puesto dentro del organismo.

Representación de los regantes

El cargo de consejero del Departamento General de Irrigación tiene un rol clave dentro de la estructura institucional del organismo, ya que los representantes de cuenca participan en las decisiones vinculadas a la gestión y distribución del recurso hídrico en la provincia.

En este caso, el consejero designado representará a los usuarios del sistema de riego del río Atuel, una de las cuencas productivas más importantes del sur mendocino.

Si el Senado finalmente presta acuerdo al pliego enviado por el Ejecutivo, Viñolo se incorporará al organismo para completar la representación de esa cuenca dentro del consejo del ente autárquico.