Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1348 del domingo 5 de abril.

Este domingo 5 de abril se llevó a cabo el sorteo 1348 del Brinco en Argentina, un juego de azar poceado que se sortea los domingos a las 21 y brinda la posibilidad a los apostadores de ganar un importante premio económico.
Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo extraordinario de este domingo 5 de abril de 2026.
Este domingo 5 de abril se llevó a cabo el sorteo 1348 del Brinco en Argentina, un juego de azar poceado que se sortea los domingos a las 21 y brinda la posibilidad a los apostadores de ganar un importante premio económico.
Conocé los resultados y ganadores del sorteo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, que en esta edición tuvo un pozo de $507.364.332 y 165.072 apuestas.
En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1347 del 29 de marzo, el pozo máximo quedó vacante, aunque hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos. Pero, en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale, se registraron ocho ganadores de Santa Fe que se hicieron acreedores de más de $28.000.000.
27 - 00 - 25 - 30 - 12 - 20
26 - 19 - 23 - 22 - 25 - 25
Hubo 8 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron cada uno un premio de $3.343.438,59.
Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).
Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.
En dicho sorteo serán considerados ganadores:
En ningún caso interesa el orden con que salieron los números.
Cabe destacar que los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resultarán ganadores de cada uno de los premios.
En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.
Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.
En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.
El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.