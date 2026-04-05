5 de abril de 2026
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Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1348 del domingo 5 de abril

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo extraordinario de este domingo 5 de abril de 2026.

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1348 del domingo 5 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1348 del domingo 5 de abril

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

Este domingo 5 de abril se llevó a cabo el sorteo 1348 del Brinco en Argentina, un juego de azar poceado que se sortea los domingos a las 21 y brinda la posibilidad a los apostadores de ganar un importante premio económico.

Conocé los resultados y ganadores del sorteo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, que en esta edición tuvo un pozo de $507.364.332 y 165.072 apuestas.

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En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1347 del 29 de marzo, el pozo máximo quedó vacante, aunque hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos. Pero, en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale, se registraron ocho ganadores de Santa Fe que se hicieron acreedores de más de $28.000.000.

Brinco: sorteo 1348 y resultados de hoy, domingo 5 de abril

  • TRADICIONAL:

27 - 00 - 25 - 30 - 12 - 20

  • Ganadores con seis aciertos: en esta oportunidad, el pozo quedó vacante. Para el próximo sorteo pasó un pozo de $490.824.829,77.
  • Ganadores con 5 aciertos: hubo 3 ganadores, que se llevaron un premio de $1.783.726,93 cada uno.
  • Ganadores con 4 aciertos: hubo 220 ganadores, que se llevaron un premio de $8.026,77 cada uno.
  • Ganadores con 3 aciertos: hubo 3.587 ganadores, que se llevaron un premio de $1.200 cada uno.
  • BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE:

26 - 19 - 23 - 22 - 25 - 25

Hubo 8 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron cada uno un premio de $3.343.438,59.

Brinco
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1348 del domingo 5 de abril.

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1348 del domingo 5 de abril.

¿Qué es el Brinco?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

¿Cómo se juega al Brinco?

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

En ningún caso interesa el orden con que salieron los números.

Cabe destacar que los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resultarán ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

¿Cuándo y dónde se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

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