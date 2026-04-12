12 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
San Rafael

San Rafael corre por Malvinas: deporte, memoria y comunidad en una jornada especial

El evento combinará deporte, memoria y actividades especiales en el Polideportivo N°1 del departamento de San Rafael.

Presentaron la Maratón Héroes de Malvinas.

Presentaron la Maratón Héroes de Malvinas.

Por Sitio Andino Departamentales

La Guarnición Militar de San Rafael, en conjunto con el Municipio de San Rafael y distintas instituciones, organiza una nueva edición de la carrera conmemorativa en homenaje al Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas.

La actividad contará con la participación de la Dirección de Deportes, Defensa Civil y otras áreas municipales, además de la Cruz Roja San Rafael, excombatientes y veteranos representados por CEVEMA y la agrupación Malvineros por Malvinas.

Lee además
Este domingo es el último día del AI Weekend en San Rafael.

San Rafael vive el AI Weekend con charlas, hackatón y workshops de IA
Las personas involucradas fueron trasladadas a la Comisaría 24 Malargüe.

Detienen a dos personas por caza ilegal en el Sur de Mendoza

‍ Carrera y caminata para toda la comunidad de San Rafael

El evento se desarrollará el domingo 17 de mayo en el Polideportivo N°1, que será el punto de concentración, largada y llegada. Los recorridos se extenderán por distintas calles de la Ciudad.

La propuesta incluye tres modalidades de Maratón: una caminata participativa de 1 kilómetro y carreras competitivas de 5 y 10 kilómetros, con largadas escalonadas según la distancia.

Cómo inscribirse en San Rafael

Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente, ya sea de manera presencial en el Museo Histórico Militar de Cuadro Nacional o de forma online a través del sitio web oficial del Municipio. La actividad está abierta a todo público y tendrá un costo de inscripción, con beneficios especiales para grupos de corredores.

Un homenaje con memoria activa

La Mayor Vanesa Pía, jefa de la Sección de Inteligencia de Montaña San Rafael, destacó que “el objetivo de la actividad es rendir homenaje y reconocer una vez más a nuestros héroes de Malvinas, valorando su sacrificio y transmitiendo esos valores a toda la comunidad”.

Además de la competencia, durante la jornada se dispondrán stands del Museo Histórico Militar, donde los asistentes podrán interactuar con material histórico, escuchar testimonios de veteranos y conocer más sobre la historia de Malvinas desde la voz de sus protagonistas.

Maratón Héroes de Malvinas: los datos más significativos del evento en San Rafael

Embed - SAN RAFAEL: MARATÓN HÉROES DE MALVINAS DOMINGO 17 DE MAYO EN EL POLI 1

Temas
Seguí leyendo

De la pandemia al estrés: por qué crecen los problemas de salud mental

San Rafael lanzó más de 40 talleres gratis: cómo sumarte y dónde son

Autonomía en pausa: la Corte dejó en suspenso la convención municipal en San Rafael

La IA llegó para cambiar todo: lo que dejó el AI Weekend en San Rafael

San Rafael abre una nueva vía clave en el sur: así quedó la extensión de El Libertador

Atención si sos de San Rafael o tenés que viajar: habrá corte total y desvíos en la Ruta Nacional 143 por obras

"Cartas a Malvinas": la iniciativa que emociona en San Rafael

Arrancó el AI Weekend: tres días para meterse de lleno en el futuro de la inteligencia artificial

LO QUE SE LEE AHORA
Río Tordillo, Malargüe (Gentileza). video

Alerta en Malargüe: Irrigación detectó una anomalía en un río y actuó de inmediato

Las Más Leídas

Fuerte choque en Ruta 7 dejó a un motociclista en estado crítico

Choque en Ruta 7: un motociclista de 63 años pelea por su vida

Un ciclista sufrió un grave accidente en Maipú y debió ser rescatado en helicóptero

Cayó en una zona peligrosa y lo evacuaron en helicóptero: el dramático rescate en Maipú

Río Tordillo, Malargüe (Gentileza). video

Alerta en Malargüe: Irrigación detectó una anomalía en un río y actuó de inmediato

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2423 y números ganadores del domingo 12 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2423 y números ganadores del domingo 12 de abril

Las personas involucradas fueron trasladadas a la Comisaría 24 Malargüe.

Detienen a dos personas por caza ilegal en el Sur de Mendoza