San Rafael corre por Malvinas: deporte, memoria y comunidad en una jornada especial

La Guarnición Militar de San Rafael , en conjunto con el Municipio de San Rafael y distintas instituciones , organiza una nueva edición de la carrera conmemorativa en homenaje al Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas .

La actividad contará con la participación de la Dirección de Deportes, Defensa Civil y otras áreas municipales, además de la Cruz Roja San Rafael, excombatientes y veteranos representados por CEVEMA y la agrupación Malvineros por Malvinas .

El evento se desarrollará el domingo 17 de mayo en el Polideportivo N°1 , que será el punto de concentración, largada y llegada. Los recorridos se extenderán por distintas calles de la Ciudad.

La propuesta incluye tres modalidades de Maratón: una caminata participativa de 1 kilómetro y carreras competitivas de 5 y 10 kilómetros, con largadas escalonadas según la distancia.

Cómo inscribirse en San Rafael

Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente, ya sea de manera presencial en el Museo Histórico Militar de Cuadro Nacional o de forma online a través del sitio web oficial del Municipio. La actividad está abierta a todo público y tendrá un costo de inscripción, con beneficios especiales para grupos de corredores.

Un homenaje con memoria activa

La Mayor Vanesa Pía, jefa de la Sección de Inteligencia de Montaña San Rafael, destacó que “el objetivo de la actividad es rendir homenaje y reconocer una vez más a nuestros héroes de Malvinas, valorando su sacrificio y transmitiendo esos valores a toda la comunidad”.

Además de la competencia, durante la jornada se dispondrán stands del Museo Histórico Militar, donde los asistentes podrán interactuar con material histórico, escuchar testimonios de veteranos y conocer más sobre la historia de Malvinas desde la voz de sus protagonistas.

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