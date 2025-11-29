La Municipalidad de Mendoza amplía su oferta de servicios veterinarios gratuitos para diciembre

Atención veterinaria gratuita en la Municipalidad de Mendoza.

Por Sitio Andino







La Municipalidad de Mendoza continuará durante el mes de diciembre con múltiples dispositivos de atención veterinaria gratuita, dirigidos a vecinos y vecinas que acrediten domicilio en la Ciudad. Las propuestas comprenden el funcionamiento del Centro Veterinario Fijo de La Favorita, el recorrido del Móvil Veterinario por el Parque O’Higgins y una campaña territorial de vacunación antirrábica y desparasitación en plazas y espacios públicos.

La Ciudad recuerda que todas las prestaciones son gratuitas y se otorgan por orden de llegada, excepto las castraciones, que requieren turnos previos.

A continuación, se detallan los servicios disponibles de la Municipalidad de Mendoza En el Centro Veterinario de La Favorita Del 1 al 30 de diciembre, a partir de las 8:30 h, las prestaciones se ofrecen en Av. El Libertador, entre Félix Dardo Palorma y Los Fundadores, en el barrio La Favorita.

Prestaciones disponibles

Lunes y viernes Castraciones Con turnos programados a través de la línea 147, según los requisitos publicados en la web municipal. Consultas clínicas básicas: Atención espontánea, de 8:30 a 12:30. Vacunación antirrábica y desparasitación Atención espontánea, de 8:30 a 12:30. Martes a jueves Consultas clínicas básicas Atención espontánea, de 8:30 a 12:30. Vacunación antirrábica y desparasitación: Atención espontánea, de 8:30 a 12:30. En el Parque O’Higgins Las prestaciones se brindarán del 1 al 23 de diciembre, de lunes a jueves, desde las 14:00 h, en el Parque O’Higgins (zona del Teatro Gabriela Mistral). Prestaciones disponibles de la Municipalidad de Mendoza Castraciones Turnos programados a través de la línea 147.

Cupo diario: 15 animales (caninos y felinos), con una orientación de 60% machos y 40% hembras.

Los turnos quedan sujetos a evaluación final del profesional veterinario. Vacunación antirrábica y desparasitación Atención espontánea, sin turno.

Se realizan de manera alternada con las castraciones.

El animal debe ser llevado al móvil; no se entregan insumos para uso domiciliario. Requisitos para castraciones Animales admitidos: caninos y felinos.

Edad: Caninos: de 5 meses a 5 años. Felinos: de 6 meses a 5 años.

Condición corporal adecuada: no se castrarán animales con sobrepeso o desnutrición. Observaciones importantes No se castrarán animales de razas braquicéfalas ni de tamaño mini. Ejemplos: Bulldog inglés y francés, Pug, Boston Terrier, Shih Tzu, Pequinés, Boxer, Dogo de Burdeos, Mastín napolitano, Shar Pei, Chihuahua. En felinos: Persa, Himalayo, entre otros. La aptitud para la cirugía será determinada por el veterinario a cargo. No se realizan consultas clínicas en el Móvil Veterinario. En diferentes plazas y barrios de la Municipalidad de Mendoza El operativo es parte de una campaña territorial de vacunación antirrábica y desparasitación en plazas y espacios públicos. Se desarrollará de 9 a 12 h conforme al siguiente cronograma: Miércoles 3: Plaza Yrigoyen

Miércoles 10: Paseo Venezuela (Barrio Cano)

Miércoles 17: Plaza Mathus Hoyos

Martes 23: Barrio Champagnat

Martes 30: Plaza Malvinas Argentinas