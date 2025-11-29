La Municipalidad de Mendoza amplía su oferta de servicios veterinarios gratuitos para diciembre

Por Sitio Andino Departamentales 29 de noviembre de 2025 - 08:35
La
continuará durante el mes de Municipalidad de Mendoza diciembre con múltiples dispositivos de atención veterinaria gratuita, dirigidos a vecinos y vecinas que acrediten domicilio en la Ciudad. Las propuestas comprenden el funcionamiento del Centro Veterinario Fijo de La Favorita, el recorrido del Móvil Veterinario por el Parque O’Higgins y una campaña territorial de vacunación antirrábica y desparasitación en plazas y espacios públicos.
La Ciudad recuerda que todas las prestaciones son
gratuitas y se otorgan por orden de llegada, excepto las castraciones, que requieren turnos previos.
A continuación, se detallan los servicios disponibles de la Municipalidad de Mendoza En el Centro Veterinario de La Favorita
Del
1 al 30 de diciembre, a partir de las 8:30 h, las prestaciones se ofrecen en Av. El Libertador, entre Félix Dardo Palorma y Los Fundadores, en el barrio La Favorita.
Lunes y viernes
Con turnos programados a través de la línea 147, según los requisitos publicados en la web municipal.
Consultas clínicas básicas: Atención espontánea, de 8:30 a 12:30. Vacunación antirrábica y desparasitación
Atención espontánea, de 8:30 a 12:30.
Martes a jueves
Consultas clínicas básicas Atención espontánea, de 8:30 a 12:30.
Vacunación antirrábica y desparasitación: Atención espontánea, de 8:30 a 12:30.
En el Parque O’Higgins
Las prestaciones se brindarán del
1 al 23 de diciembre, de lunes a jueves, desde las 14:00 h, en el Parque O’Higgins (zona del Teatro Gabriela Mistral). Prestaciones disponibles de la Municipalidad de Mendoza
Castraciones Turnos programados a través de la línea 147. Cupo diario: 15 animales (caninos y felinos), con una orientación de 60% machos y 40% hembras. Los turnos quedan sujetos a evaluación final del profesional veterinario.
Vacunación antirrábica y desparasitación Atención espontánea, sin turno. Se realizan de manera alternada con las castraciones. El animal debe ser llevado al móvil; no se entregan insumos para uso domiciliario.
Requisitos para castraciones Animales admitidos: caninos y felinos. Edad: Caninos: de 5 meses a 5 años. Felinos: de 6 meses a 5 años. Condición corporal adecuada: no se castrarán animales con sobrepeso o desnutrición.
Observaciones importantes No se castrarán animales de razas braquicéfalas ni de tamaño mini.
Ejemplos: Bulldog inglés y francés, Pug, Boston Terrier, Shih Tzu, Pequinés, Boxer, Dogo de Burdeos, Mastín napolitano, Shar Pei, Chihuahua.
En felinos: Persa, Himalayo, entre otros.
La aptitud para la cirugía será determinada por el veterinario a cargo. No se realizan consultas clínicas en el Móvil Veterinario. En diferentes plazas y barrios de la Municipalidad de Mendoza
El operativo es parte de una campaña territorial de vacunación antirrábica y desparasitación en
plazas y espacios públicos. Se desarrollará de 9 a 12 h conforme al siguiente cronograma: Miércoles 3: Plaza Yrigoyen Miércoles 10: Paseo Venezuela (Barrio Cano) Miércoles 17: Plaza Mathus Hoyos Martes 23: Barrio Champagnat Martes 30: Plaza Malvinas Argentinas