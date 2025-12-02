El MMAMM será sede de un programa internacional que visibiliza realidades vinculadas al VIH

Este miércoles 3 de diciembre el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza ( MMAMM ) se convierte en sede de una de las actividades internacionales del Día Sin Arte 2025 , una iniciativa de Visual AIDS que busca visibilizar, a través del arte, las realidades vinculadas al VIH, los cuidados y las comunidades afectadas.

La propuesta se desarrollará entre las 10.00 y las 19.00 horas , con una duración total de nueve horas de proyecciones abiertas al público.

Este año el programa lleva por título Encuéntranos Donde Estamos , una selección de seis videos recientemente comisionados que exploran las experiencias de personas usuarias de drogas y las prácticas de reducción de riesgos y daños, en diálogo directo con la crisis contemporánea del VIH.

Los trabajos proceden de artistas de Chile/Brasil, Perú/Alemania, Vietnam, Nigeria, Puerto Rico, Brasil y Portugal, generando un mosaico transnacional que amplía la mirada y desafía estigmas.

Las obras recorren tanto escenarios públicos como privados para mostrar la complejidad del uso de drogas y su relación con la supervivencia, el placer, el cuidado y la conexión humana.

Encuéntranos Donde Estamos en el MMAMM

Algunos videos registran el mundo visible y cotidiano como un programa de reducción de daños en un parque de Berlín o una noche durante el Carnaval de Río, mientras que otros se adentran en espacios íntimos: dormitorios, clínicas clandestinas y momentos de vulnerabilidad compartida entre amantes.

Encuéntranos Donde Estamos plantea un cambio de perspectiva fundamental: colocar a las personas usuarias de drogas como autoras y narradoras de sus propias historias, reivindicando sus decisiones, sus contextos y sus formas de cuidado.

La propuesta está arraigada en la filosofía de encontrarse con las personas en su realidad, sin juicios, reconociendo el papel que las drogas tienen en la vida cotidiana de muchos individuos y comunidades.

La reducción de riesgos y daños ha sido histórica en la lucha contra el sida, desde los primeros intercambios de jeringas hasta los actuales espacios seguros de consumo. Las personas usuarias de drogas han estado atravesadas por el VIH desde los inicios de la epidemia, pero sus voces raramente ocuparon el centro del relato.

Este programa busca cambiar esa narrativa, amplificando sus perspectivas como productoras culturales y participantes esenciales en la respuesta global al VIH.

Visual AIDS, organización con sede en Nueva York, lleva más de tres décadas utilizando el arte como herramienta de activismo, memoria y apoyo a artistas VIH+, reafirmando que el sida no ha terminado y que la lucha continúa a través del diálogo y la visibilización.

Programación de videos en el MMAMM