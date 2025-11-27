El Coro de Niños y Niñas cumple 40 años y lo festeja con un viaje musical por su historia

El Coro de Niños y Niñas de la Ciudad de Mendoza cumple 40 años y lo celebra con una propuesta que promete emoción, memoria y talento compartido. Bajo el título “Camino con historias” , la puesta invita al público a recorrer cuatro décadas de vivencias a través de canciones, anécdotas y la presencia de quienes formaron parte de este espacio que marcó a cientos de niñas y niños mendocinos.

El festejo tendrá lugar este domingo 30 , a las 19.00 horas , en el Teatro Mendoza , escenario emblemático elegido para honrar el legado de uno de los organismos artísticos más importantes de la Ciudad . Las entradas son sin costo , con ingreso por orden de llegada.

“Camino con historias” se presenta como un viaje escénico-musical en el que las voces actuales del coro dialogan con los recuerdos de antiguas generaciones. La propuesta combina música, relatos en primera persona, humor y personajes -algunos reales y otros desopilantes- que evocarán distintos momentos de la vida institucional del organismo, desde sus inicios y sus logros hasta los desafíos que ha superado y los sueños que siguen impulsándolo.

Para esta función especial, la agrupación coral infantil -que depende de la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Ciudad de Mendoza- se ampliará con la participación de ex integrantes y ex directoras , quienes se sumarán a niños y niñas de entre 7 y 15 años provenientes de diferentes puntos de la provincia. También participarán los Pequeños Cantores , grupo propedéutico integrado por chicos y chicas de 5 a 7 años.

El repertorio incluirá obras tradicionales del Coro de Niños y Niñas de la Ciudad de Mendoza, muchas de ellas versionadas especialmente para este aniversario con arreglos que evocan distintas etapas de su trayectoria.

image

La historia del coro infantil de la Ciudad

Fundado en 1985 por la magister Mónica Pacheco, el Coro de Niños y Niñas de la Ciudad de Mendoza se consolidó desde sus orígenes como un organismo artístico estable dependiente del área de Cultura municipal.

En estos 40 años se ha convertido en un espacio formativo fundamental para cientos de pequeños cantantes, no solo en lo musical sino también en valores comunitarios, pedagógicos y sociales. Su trayectoria incluye presentaciones en prestigiosas salas de Córdoba, La Rioja, CABA, La Plata, Santa Fe, Bahía Blanca, Río Cuarto, Trelew y San Juan, entre otras. También ha brindado capacitaciones en instituciones educativas y artísticas de todo el país, y ha contribuido al estreno de obras destinadas al repertorio coral infantil, enriqueciendo el patrimonio musical de la región.

Desde 2018, el organismo es dirigido por la licenciada Mariana Ledda, junto al pianista y profesor Adrián Rodríguez, quienes continúan fortaleciendo su crecimiento artístico y ampliando su proyección.

Pequeñas voces para hacer historia cantando

El espectáculo por los 40 años del Coro de Niños y Niñas de la Municipalidad de Mendoza será una cita imperdible para familias, ex integrantes, amantes de la música coral y público en general.

Una oportunidad única para reencontrarse con la historia viva de un proyecto que forma parte esencial de la identidad cultural mendocina.