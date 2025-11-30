30 de noviembre de 2025
{}
La Municipalidad de Mendoza invita a un sunset para impulsar vínculos dentro del ecosistema emprendedor

La Municipalidad de Mendoza organiza una jornada para compartir experiencias, reconocer avances y crear nuevas conexiones.

Sunset organizado por la Municipalidad de Mendoza.

El encuentro busca celebrar el cierre del año junto al ecosistema emprendedor local, generando un espacio de intercambio. La actividad apunta a compartir aprendizajes, fortalecer vínculos y reconocer los avances alcanzados durante este año por quienes se acercan al Club de Emprendedores en busca de apoyo, asesoramiento y herramientas para impulsar sus iniciativas.

Sunset emprendedor

A lo largo de la jornada, las y los asistentes podrán disfrutar de instancias de networking, propuestas gastronómicas, música y dinámicas recreativas diseñadas para crear un ambiente relajado que favorezca la interacción y la construcción de nuevas conexiones dentro del entramado emprendedor.

El Sunset Emprendedor forma parte de las acciones que lleva adelante la Ciudad para promover la innovación, impulsar el desarrollo de proyectos locales y consolidar redes colaborativas que potencien el crecimiento del sector.

