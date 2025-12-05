En el sorteo del Mundial, Trump aseguró que Milei "está haciendo a Argentina grande de nuevo" Foto: Oficina del Presidente de Argentina

En la alfombra roja del sorteo de la próxima Copa del Mundo que se disputará en junio en Estados Unidos, México y Canadá -que es cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas-, el mandatario estadounidense destacó la labor de Milei: “Amo a la Argentina y su presidente está haciendo un gran trabajo. Milei está haciendo a Argentina grande de nuevo”.

“No hay deporte como este, es el máximo deporte del mundo y estamos batiendo todos los récords de venta de tickets. No importa el deporte, siempre rompemos los récords. Estoy muy entusiasmado con lo que pueda pasar” agregó quien es presidente de Estados Unidos por segunda vez, tras su primer mandato entre 2016 y 2021.

Además, el presidente Trump se refirió a su gusto futbolístico y destacó al astro portugués Cristiano Ronaldo: “Me gusta Ronaldo, hablo con mi hijo mayor, él sabe mucho y le gusta Cristiano Ronaldo”.

Se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor La Selección de fútbol de Argentina conoce este viernes a sus rivales del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Se realiza el sorteo oficial en el Centro John F. Kennedy de Washington. El evento comenzó a las 14 (hora argentina) y marcó el inicio del camino para defender el título obtenido en Qatar 2022.