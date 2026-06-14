Trump criticó los bombardeos de Israel en Líbano y pidió no poner en riesgo el acuerdo de paz con Irán

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , cuestionó este domingo los recientes bombardeos de Israel sobre Beirut , al considerar que podrían afectar las negociaciones que buscan alcanzar un acuerdo de paz con Irán y poner fin a la escalada bélica en Medio Oriente .

A través de su cuenta en Truth Social , Trump manifestó su rechazo al ataque israelí registrado durante la jornada y aseguró que ocurrió en un momento especialmente sensible para las conversaciones diplomáticas. “ Estamos tan cerca de un Acuerdo de Paz con Irán ”, afirmó el mandatario estadounidense, quien sostuvo que la ofensiva no debía haberse producido.

“El ataque de esta mañana a Beirut no debería haber ocurrido. Israel tiene derecho a defenderse de amenazas, pero el ataque al que respondía era muy pequeño y sin sentido . Nadie resultó herido ni muerto, y no debería interrumpir este importante proceso”, expresó.

Las declaraciones se produjeron luego de que Israel volviera a bombardear la capital libanesa, en un contexto marcado por los enfrentamientos de los últimos días con Teherán. Según informó un fotógrafo de The Associated Press presente en la zona, uno de los proyectiles impactó contra un edificio de cinco pisos que albergaba departamentos y comercios en la planta baja. La Defensa Civil del Líbano reportó que los ataques dejaron al menos tres personas fallecidas.

Por su parte, el primer ministro de ese estado, Benjamín Netanyahu, confirmó que "atacó en Dahiyeh, en Beirut, objetivos terroristas de la organización terrorista Hezbolá". "Israel no tolerará disparos hacia su territorio", completó.

Negociaciones en marcha para el cese del conflicto en Medio Oriente

En su mensaje, Trump llamó a todas las partes involucradas a evitar nuevas acciones militares y apostar por la vía diplomática. “No debería haber más ataques de Israel en ningún lugar del Líbano, pero tampoco debería haber más ataques de ninguna otra parte, incluido Hezbollah, contra Israel”, señaló. Además, sostuvo que las negociaciones actuales podrían abrir una nueva etapa para la región.

“Esto podría ser el comienzo de una larga y hermosa paz. ¡No la estropeemos!”, agregó.

Los bombardeos ocurren mientras continúan las gestiones internacionales para lograr un cese del fuego que contemple tanto la situación entre Irán e Israel como los enfrentamientos en territorio libanés. En las conversaciones participan mediadores de varios países, entre ellos Pakistán y Qatar. De acuerdo con dos funcionarios regionales, representantes qataríes viajaban este domingo a Teherán para avanzar en los detalles finales del eventual acuerdo.

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Apocalyptic scenes in Lebanon’s capital right now.



Israel is bombing residential buildings in densely populated neighborhoods of Beirut.



A ceasefire that still allows bombs to fall on civilians is not a ceasefire. pic.twitter.com/luGUfQ4EzI — sarah (@sahouraxo) June 14, 2026

Sin embargo, las negociaciones enfrentan obstáculos. El presidente del Parlamento iraní y principal negociador de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que será difícil continuar el diálogo si Washington no cumple con los compromisos asumidos respecto de la situación en Líbano.

Mientras tanto, las expectativas siguen puestas en una posible firma del acuerdo. Trump y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, habían señalado que el entendimiento podría concretarse este domingo. No obstante, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, indicó que la firma podría demorarse algunos días más.

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Entre los puntos destacados del eventual pacto figura la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo, medida que, según Trump, entraría en vigencia inmediatamente después de la firma del acuerdo.