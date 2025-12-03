3 de diciembre de 2025
{}
Más cambios en el Gobierno nacional: quién es Cristian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE

El Gobierno nacional confirmó la salida de Sergio Neiffert del organismo. Su sucesor es un hombre cercano a Santiago Caputo.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno nacional confirmó la salida del titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Sergio Neiffert, y la designación de Cristian Auguadra, quien hasta ahora era inspector general de la División de Asuntos Internos. Se trata de un dirigentes cercano a Santiago Caputo. La noticia fue comunicada por Vocería.

“La Secretaría de Inteligencia informa que, tras la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación, ha concluido la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional”, inició el mensaje oficial.

El Ejecutivo señaló que “esta fase inicial, encabezada por el Sr. Sergio Neiffer, permitió ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, optimizar y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional”.

Quién es Cristian Auguadra, el asignado por el Gobierno nacional

Cristian Aguadara es contador público, recibido de la Universidad de Morón. En su perfil de LinkedIn dice tener experiencia en asesoría fiscal, consultoría legal y gestión de proyectos. Cuando llegó a la SIDE se desempeñó en el área encargada de auditar movimientos internos, intervenir en sumarios y supervisar el uso de fondos reservados.

Nueva etapa en la SIDE

“Con la validación parlamentaria de los avances obtenidos, la SIDE inicia ahora una segunda fase de transformación institucional, que estará liderada por el señor Cristian Auguadra, contador público y profesional con amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública”, sostuvo el comunicado.

Además, se destacó que “su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”.

“El objetivo de la administración del presidente Javier Milei es dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del rol protagónico que nuestro país ha recuperado en el mundo”, agregó el mensaje.

Y agregó: “La Secretaría reafirma así su compromiso con la excelencia operativa, la cooperación internacional, la profesionalización del personal y la defensa de los intereses esenciales de la República, avanzando con firmeza en la consolidación de un organismo líder en la región y acorde a los estándares internacionales más exigentes”. Fuente: NA.

Por Celeste Funes