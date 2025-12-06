6 de diciembre de 2025
Nuevas elecciones en el CEC Mendoza: quién es el nuevo secretario general

La votación de este viernes mostró una alta participación en la sede de Ciudad. El ganador señaló que enfocará su mandato en acompañar a los trabajadores ante la compleja situación nacional.

Foto: prensa CEC
Por Sitio Andino Política

El Centro Empleados de Comercio (CEC) de Mendoza se reunió el pasado viernes en su sede central para elegir al secretario general que conducirá al sindicato mercantil por los próximos cuatro años. El resultado de las elecciones confirmó la reelección de Fernando Ligorria, que afrontará un nuevo período de mandato.

Nuevas elecciones en el CEC Mendoza: así fueron los comicios

Unos 6.000 afiliados se congregaron en la sede de la calle Buenos Aires, en la Capital, para votar a quien representará a los trabajadores del sector comercial durante el próximo cuatrienio.

El recuento provisional, conocido el sábado, dio ganador al actual secretario general, Fernando Ligorria. En sus primeras declaraciones, Ligorria adelantó que redoblará esfuerzos para defender a los trabajadores mercantiles: “Venimos trabajando con responsabilidad en la defensa del salario, la protección del empleo y la ampliación de los servicios del sindicato. Este nuevo período será de redoblar esfuerzos en un contexto difícil para el país y para los trabajadores”.

Fernando Ligorria - CEC
Fernando Ligorria seguirá al frente del CEC una vez más.

Fernando Ligorria seguirá al frente del CEC una vez más.

Además, anticipó que la nueva conducción del CEC Mendoza se enfocará en fortalecer la representación gremial, defender el empleo en un contexto económico desafiante, ampliar beneficios para los jubilados del sector, impulsar políticas de capacitación laboral para jóvenes mercantiles y consolidar la presencia del gremio a nivel provincial y nacional.

Una nueva reelección para Fernando Ligorria: balance de su gestión

Durante su gestión actual, el equipo de Ligorria llevó a cabo la modernización y puesta en valor del complejo de El Bermejo para ampliar la oferta recreativa para afiliados y sus familias. También promovieron la digitalización de servicios y trámites, sostuvieron programas de apoyo escolar, actividades deportivas y asistencia social.

CEC Mendoza seguirá siendo un sindicato presente, cerca de su gente, con puertas abiertas y una defensa firme de los derechos laborales. El trabajador mercantil es el motor del comercio mendocino y merece dignidad, protección y oportunidades”, concluyó Ligorria.

