5 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Transporte

Tren de Cercanías del Este: diez empresas compiten por la obra ferroviaria

Mendoza avanza en la licitación del Tren de Cercanías del Este, una obra estratégica de 33 kilómetros que volverá a conectar Junín, San Martín y Maipú.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Política

Este viernes se abrieron los sobres de licitación para concretar el Tren de Cercanías del Este y se presentaron diez propuestas. El proyecto transformará la movilidad de más de 360.000 mendocinos de los departamentos de Junín, San Martín y Maipú.

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó la apertura de sobres acompañado por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui. También estuvieron presentes la vicegobernadora Hebe Casado; los intendentes Matías Stevanato (Maipú) y Raúl Rufeil (San Martín); el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el subsecretario de Transporte, Luis Borrego; autoridades legislativas y funcionarios del Gabinete provincial.

El proceso de licitación despertó el interés de firmas provinciales, nacionales e internacionales, por lo que consolidó una alta concurrencia para una obra de infraestructura ferroviaria de esta magnitud.

Mendoza avanza en la puesta en marcha del Tren de Cercanías del Este, que volverá a conectar Junín, San Martín y Maipú con el nodo intermodal de Gutiérrez del Metrotranvía, integrando el corredor al sistema de transporte público de la provincia. El servicio, de 33 kilómetros de extensión, permitirá mejorar la conexión cotidiana para estudiantes, trabajadores y actividades productivas, educativas y turísticas, consolidando un nuevo eje de movilidad metropolitana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1997022168303980947&partner=&hide_thread=false

Obras públicas de relevancia: el Tren de Cercanías del Este

Se trata de una obra sin precedentes en el país: desde hace tres décadas no se desarrollan trenes de cercanía fuera del AMBA y no se construyen estaciones convencionales en el Gran Mendoza (la última fue Gobernador Benegas en 1912).

Cornejo destacó el interés del sector privado: “Estamos muy contentos de que haya diez propuestas, así que gracias por participar”, poniendo en valor que se trata de una obra que “hace alrededor de 35 años no se hace en el país”.

El mandatario subrayó el carácter estratégico del proyecto: “Es un desafío para nosotros porque conecta fuera del Gran Mendoza el conglomerado urbano más relevante del Este de la provincia”. Recordó que este nuevo tramo de 33 kilómetros se sumará a los 18 ya construidos y a los 17 en ejecución.

"No queremos que compita con el transporte público; está pensada para que compita con el auto y tener una fluidez mayor en la Ruta 7" - Alfredo Cornejo.

También se refirió a la reorganización del sistema de media distancia: “Tenemos prevista la licitación del transporte de media distancia, que es una tarea pendiente y que necesitamos mejorar en costos para hacer más accesible el viaje a distintos parajes y ciudades”.

Apertura de sobre de licitación tren de cercanías
Diez empresas compiten para concretar una obra pública estratégica.

Diez empresas compiten para concretar una obra pública estratégica.

Proceso de licitación en Mendoza

Mema indicó que el análisis de ofertas demandará unos 30 días y que la obra civil tiene un plazo estimado de un año y medio, condicionado por la provisión de materiales importados. “Vamos a depender de los plazos de producción, como sucedió con el Metrotranvía”, explicó.

Badui destacó la alta participación empresarial. “Hemos recibido formalmente diez ofertas”, dijo y agradeció al equipo técnico que trabaja desde febrero de 2024 en el proyecto. Subrayó que se trata de una licitación pública internacional, acorde a la magnitud de la obra y a la inversión requerida.

También valoró el consenso político: “Este proyecto tuvo la aprobación por unanimidad de toda la Legislatura de Mendoza”, lo que constituye “un indicador de la institucionalidad de la provincia”.

La obra generará aproximadamente 150 empleos directos y 300 indirectos, consolidando un impacto económico significativo en la zona este.

Ante la prensa, detalló que la licitación incluye 33 kilómetros de vía nueva, adquisición de material rodante y operación del servicio. La traza comenzará en General San Martín (Junín), pasará por Palmira (San Martín) y finalizará en General Gutiérrez (Maipú), con una frecuencia estimada de 60 minutos por sentido y un tiempo de viaje de alrededor de 30 minutos.

La subsecretaria precisó que el rubro 1 —la obra de infraestructura— tiene un plazo de 12 meses y un presupuesto oficial de 130 millones de dólares. Incluye 27 pasos a nivel, obras de arte, cerramiento perimetral y la refacción del taller ferroviario.

Consultada por la futura operación, indicó que cada tripla transportará hasta 500 pasajeros y que el sistema se integrará con el Metrotranvía, el Bicitran y otros modos del sistema multimodal. Anticipó que la adjudicación podría llevar dos meses y que la obra comenzaría aproximadamente en marzo, según los plazos contractuales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NatalioMema/status/1996985553976230133&partner=&hide_thread=false

Una red ferroviaria integrada de escala metropolitana

El Tren de Cercanías del Este se inserta en el desarrollo del sistema multimodal de Mendoza, que articula líneas urbanas y suburbanas de colectivos, Metrotranvía y Bicitran. Con los 33 kilómetros del Tren de Cercanías y los 35 kilómetros totales del Metrotranvía —considerando lo ya ejecutado y lo que está en construcción—, Mendoza alcanzará 68 kilómetros de red ferroviaria moderna, una cifra comparable con grandes sistemas urbanos del continente.

Con esta infraestructura, la provincia supera incluso la extensión comercial del subte de la Ciudad de Buenos Aires (56,7 kilómetros , y unos 70 kilómetros incluyendo el Premetro).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/1996990645936771203&partner=&hide_thread=false

Detalles del servicio

  • Extensión: 33 kilómetros
  • Velocidad operativa máxima: 90 kilómetros por hora
  • Frecuencia inicial: cada 60 minutos por sentido
  • Material rodante: 3 triplas diésel–eléctricas 0 kilómetro, accesibles, con capacidad para 506 pasajeros por formación y espacio para bicicletas
  • Conectividad: integración directa con Metrotranvía en Estación Gutiérrez
  • Intervenciones: 8 estaciones y paradores, 27 pasos a nivel, renovación integral de vía, taller de alistamiento, señalización, semaforización y obras de accesibilidad.
