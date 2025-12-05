Mendoza fortalece su presencia global en minería y transición energética en Londres

La participación de Mendoza en Resourcing Tomorrow , la feria internacional que reunió en Londres a líderes globales, inversores, gobiernos y empresas del sector de la minería y de energías renovables, culminó con una presentación de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , en la Residencia Argentina . Acompañada por el director de Minería, Jerónimo Shantal , y el gerente financiero de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña , la ministra expuso la visión provincial sobre minería, transición energética y las oportunidades de inversión vinculadas a minerales estratégicos.

En su intervención, Latorre ofreció un panorama integral del avance minero en Mendoza, destacando proyectos clave como PSJ Cobre Mendocino , el desarrollo del Malargüe Distrito Minero Occidental , la consolidación de parques solares con más de 700 MW proyectados , y la modernización de la infraestructura energética que impulsa el Gobierno provincial.

Subrayó además el rol de la provincia en la transición hacia energías limpias y la importancia de los minerales críticos para la descarbonización global. En ese contexto, resaltó el trabajo regulatorio, ambiental y productivo que Mendoza viene desarrollando para acompañar esta transformación, así como el creciente interés internacional que posiciona a la provincia como nuevo actor emergente en la región andina.

Latorre calificó la agenda desarrollada en Londres como “ altamente positiva ”, con reuniones que involucraron a gobiernos, operadores y representantes de más de treinta países. “Fueron días de intercambio intenso y de gran valor estratégico, que nos permitieron incorporar nuevas prácticas y afianzar el camino hacia una minería moderna, con acceso a financiamiento y visión de largo plazo”, afirmó.

La ministra destacó también los avances en los vínculos con la London Stock Exchange y la London Metal Exchange, piezas clave para consolidar a Mendoza en el ámbito financiero andino a través de la estrategia de Puente Andino.

“El interés de los inversores y del público especializado fue muy favorable, consolidando la inserción de Mendoza en el escenario minero global”, señaló Latorre.

Visibilidad creciente y vínculos reforzados

El director de Minería, Jerónimo Shantal, destacó el fuerte interés que Mendoza despertó entre los principales actores de la industria, mientras que el gerente financiero de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, remarcó que la presencia provincial en Resourcing Tomorrow “permitió abrir nuevas conexiones y fortalecer alianzas existentes”.

Piña detalló que la agenda incluyó intercambios con la London Stock Exchange y la London Metal Exchange, orientados a generar sinergias para canalizar capital hacia la región y presentar la estrategia provincial de desarrollo minero y financiamiento andino.

La actividad en la Residencia Argentina contó con el acompañamiento de empresas y organizaciones de referencia como Rio Tinto, Gaucho, Southern Cross, Andina Energies, Phoenix Global Resources, Integra Capital, Integra Lithium, Victorinox, entre otras.

Una semana clave para la proyección internacional de Mendoza

La participación de Mendoza en Resourcing Tomorrow comenzó el 30 de noviembre con una agenda institucional que incluyó reuniones con fondos de inversión, operadores mineros, cámaras empresariales, organismos multilaterales, y un encuentro estratégico con el ministro de Energía y Minas de Ontario, Canadá, Stephen Lecce, representante de una de las jurisdicciones mineras más importantes del mundo. Allí se avanzó en mecanismos de cooperación, financiamiento y cadenas de valor vinculadas a minerales críticos.

La provincia también inauguró su stand propio, siendo la única representación latinoamericana con espacio institucional en la feria. Presentó su potencial geológico, el nuevo Código de Procedimiento Minero, su estrategia de transición energética y la visión de consolidar un hub financiero andino.

Durante la semana, la delegación mantuvo encuentros con la London Metal Exchange, la London Stock Exchange, BHP, Citi y representantes del ecosistema financiero londinense. En estos espacios se promovió la cartera de proyectos mineros, los avances regulatorios, los desarrollos en energías renovables y la ampliación de infraestructura eléctrica que acompañará el crecimiento productivo.

La feria permitió difundir la visión de desarrollo sostenible de Mendoza, el fortalecimiento de la institucionalidad minera y el rol de la provincia en la cadena de valor de minerales críticos como el cobre, junto con la creciente articulación entre el sector público, privado y académico impulsada por la Fundación Plan Pilares.

Mendoza, presente en el mapa global de la transición energética

Con su participación en Resourcing Tomorrow, Mendoza consolidó una presencia activa en uno de los eventos mineros y financieros más relevantes del mundo, generando nuevas oportunidades de inversión y reforzando su posicionamiento internacional en el marco de la transición energética global.