Con 49% de apoyo, Javier Milei cierra el año como el dirigente mejor valorado

El presidente Javier Milei y la actual senadora por La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich tienen un 49% de imagen positiva como funcionarios, para casi la mitad de los ciudadanos encuestados.

En base a las entrevistas realizadas a 1.772 personas, durante los primeros tres días de diciembre y en todo el país, la consultora Opina Argentina reflejó que tanto Milei como Bullrich mantienen consideraciones positivas después de dos años de gestión.

En el tercer lugar aparece la figura política opositor mejor posicionada que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con un 44% seguido por el ministro de Economía Luis Caputo con un 43%.

Con respecto a las otras personalidades de la oposición, particularmente las vinculadas al peronismo, se encuentran bastante distanciados de Kicillof porque Sergio Massa logró un 35 % y Cristina Kirchner, dos puntos más arriba con un 37%.

image

Javier Milei mantuvo su imagen política

Si se comparan los dos primeros años de las dos gestiones anteriores a la de Milei (Mauricio Macri: 2015 – 2019 / Alberto Fernández: 2019 -2023), el actual presidente de la Nación es el que mejor mantuvo su imagen política: el primero llegó a diciembre de 2021 con el 40% de imagen positiva mientras Fernández lo hizo apenas con un 28%.

Para finalizar, con respecto al último tramo que le queda al mandato de La Libertad Avanza, el 45% de los encuestados considera que en 2026 habrá una mejor significativa; el 46% cree totalmente lo contrario y el 7% sostiene que no habrá ningún cambio, ni favorable ni negativo.