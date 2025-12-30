Los precios de Argentina frente al mundo: ¿es un país caro o barato?

¿Cómo terminan el año los precios en Argentina en una comparación internacional? Ese es el interrogante que aborda un informe del IERAL–Fundación Mediterránea , cuyo objetivo es contrastar la situación local con la de países como Brasil, Chile, Estados Unidos, Polonia, Australia y China.

La fundación anticipa que, al cierre de 2025 , Argentina se consolida como un país caro en bienes durables , con una posición intermedia en alimentos y servicios . Para posibilitar la comparación, el análisis se realiza en dólares y señala que, pese a una mejora reciente en la competitividad de precios, el país sigue encabezando los valores más altos en bienes durables, indumentaria y calzado .

Tal como relevó Infobae, una de las herramientas utilizadas para medir la competitividad de precios es el Índice Big Mac , que compara el valor de una misma hamburguesa en distintos países. En enero de 2025, una Big Mac en Argentina costó US$7 , un precio solo superado por Suiza (US$8) y por encima de la Unión Europea, Estados Unidos, Uruguay, Noruega y Gran Bretaña .

Sin embargo, en julio de 2025 el valor local descendió a US$5,1 tras una suba del tipo de cambio , lo que ubicó a Argentina en la mitad del ranking global . En ese período, el precio fue similar al de Australia , un 10% superior al de Chile y 19% mayor que el de Brasil .

Alimentos y bebidas: Argentina casi un 40% más cara

Uno de los rubros analizados por el informe es el de alimentos y bebidas. Allí, Argentina resulta más cara en el 39% de los productos relevados, mientras que Brasil presenta precios más bajos en 9 de cada 10 bienes. En este segmento, Chile y Polonia también exhiben valores hasta un 50% inferiores.

No obstante, frente a países como México, Estados Unidos, Australia, Francia y Corea del Sur, el estudio indica que entre el 70% y el 100% de los precios internacionales superan a los argentinos.

Bienes durables e indumentaria: el rubro más crítico

En indumentaria, bienes durables y calzado, Argentina se posiciona como un 81% más cara en comparación con el promedio internacional. Según la Fundación Mediterránea, autos, electrónicos, ropa y calzado registran precios sistemáticamente superiores a los observados en el resto de los países analizados.

Servicios personales y familiares

En el apartado de servicios personales y familiares, el informe señala que Argentina es un 32% más cara en los casos evaluados. Sin embargo, la brecha se amplía al compararla con Brasil (80%), China (70%) y Chile (50%).

De todos modos, el estudio aclara que en los países desarrollados, los servicios suelen ser más caros que en Argentina, lo que atenúa la desventaja relativa en este rubro.

En este contexto, el informe del IERAL deja en evidencia que, pese a ciertos ajustes recientes, Argentina sigue mostrando precios elevados en la comparación internacional, con distorsiones persistentes entre rubros y un desafío pendiente para mejorar competitividad sin afectar el consumo.