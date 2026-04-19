20 de abril de 2026
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Gas Natural Comprimido

Con la nafta por las nubes los mendocinos se vuelcan al GNC y las conversiones se disparan

Para ahorrar dinero, muchos mendocinos comenzaron a consultar para realizar la conversión y algunos ya concretaron el cambio. Qué indican las cifras.

Ante los aumentos de nafta, ¿Crecen las conversiones a GNC en Mendoza?
Ante los aumentos de nafta, ¿Crecen las conversiones a GNC en Mendoza? Foto: Yemel Fil

De acuerdo al sitio especializado Surtidores, las conversiones a GNC crecieron un 70% interanual y en marzo alcanzaron su pico más alto desde 2022 a nivel nacional. Este incremento se debe a que la nafta súper supera los $2.000 por litro, mientras que el GNC esta cerca de los $800 por metro cúbico; los salarios no tienen grandes incrementos y el poder adquisitivo cada vez es más bajo.

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A su vez, cada metro cúbico de gas rinde el equivalente a 1,13 litros de nafta súper, por lo que es conveniente el transporte a base de GNC, aunque la inversión inicial tiene un costo que no es accesible para todos.

Embed - Conversión a GNC: ¿Se considera el cambio frente a la diferencia con otros combustibles?

¿Qué sucede con las conversiones a GNC en la provincia de Mendoza?

De acuerdo a datos de Enargas, en 2026 en la provincia ya se han realizado 1.271 conversiones a GNC. Sin embargo, la cifra más llamativa corresponde al crecimiento de febrero a marzo, cuando hubo un incremento del 51,4%, es decir que pasaron de 284 en el segundo mes del año, a 430 en el tercero. A su vez, en los primeros quince días de abril ya se registraron 256 conversiones.

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Las 430 conversiones realizadas en marzo en Mendoza resaltan si se tiene en cuenta que el pico máximo durante 2025 fue de 335 en octubre, mientras que el mínimo fue de 197, en marzo.

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La situación y los costos en diferentes departamentos de Mendoza

En el Valle de Uco, los talleres de conversión notan un aumento en el interés de los automovilistas, más consultas y ventas de equipos. "Este incremento se viene viendo desde hace un mes o más, que fue cuando hubo una suba fuerte del combustible", expresó Fabián Sas, de GNC Lato Sas.

Por su parte, Emiliano Oviedo, del taller GNC Oviedo, indicó que en su caso no ve un mayor caudal de conversiones. "La gente si tiene dinero no quiere gastarlo, entonces espera el momento para hacer la conversión", opinó.

Embed - Creció la conversión de vehículos a GNC en el país: situación y costos en el Valle de Uco

En el caso del departamento de San Rafael, Sergio Luján, de Eurorepar GNC, dijo que la gente empezó a buscar presupuestos nuevamente. "Un vehículo se puede convertir en un día, depende de si es de cuarta generación, que eran los tradicionales anteriormente, o de quinta generación, que conllevan un poco más de electrónica y en ese caso la demora de la instalación es de un día y medio", explicó.

Además, el ingeniero Manuel Juárez resaltó: "Nunca ha estado tan económica la relación del precio de la nafta con el del GNC. Hoy cualquier vehículo común de uso doméstico está haciendo 50 kilómetros por día, con ese rendimiento en un año recuperas la inversión de la conversión".

Embed - GNC: CADA VEZ CONVIENE MÁS - INFORME SOBRE RELACIÓN COSTO -BENEFICIO

Los especialistas del Valle de Uco indicaron que el valor de la conversión oscila entre $1.200.000 hasta $1.850.000, dependiendo de las marcas y el tamaño del tubo de gas. Mientras que en San Rafael, el precio escala y está entre $1.500.000 y $2.200.000.

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