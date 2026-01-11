11 de enero de 2026
Qué es la Doctrina Monroe y cómo ayuda a entender el ataque de Estados Unidos a Venezuela

La histórica Doctrina Monroe vuelve al centro del debate tras el ataque de EE.UU. a Venezuela, una política que define la influencia estadounidense en la región.

La Doctrina Monroe fue una política exterior de Estados Unidos formulada en 1823 por el presidente James Monroe, que estableció que las potencias europeas no debían interferir ni colonizar países del continente americano, considerado entonces un “espacio” bajo influencia estadounidense. La idea central era separar las esferas de poder entre el Viejo Mundo (Europa) y el Nuevo Mundo (América) y minimizar la intervención europea en los asuntos políticos del hemisferio. Cómo ayuda esto a comprender el ataque de Donald Trump a Venezuela.

Con el paso del tiempo, ese principio evolucionó y fue reinterpretado por sucesivas administraciones, a veces para justificar intervenciones de Estados Unidos en otras naciones del continente. En el siglo XX pasó a formar parte de la estrategia geopolítica estadounidense y se usó tanto para promover la estabilidad como para justificar acciones más agresivas en países latinoamericanos.

En el contexto actual, el gobierno de Donald Trump ha retomado esta doctrina como un marco para sus políticas hacia países como Venezuela, argumentando que la presencia o influencia de terceros poderes en la región puede representar una amenaza para la seguridad y los intereses estadounidenses. Esta reinterpretación ha sido vinculada por analistas al reciente ataque militar que derivó en la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, esfuerzo que, según Washington, busca restablecer el orden y frenar lo que consideran una influencia adversa en el hemisferio.

En un video de la BBC sobre el tema, se explica que la llamada “Doctrina Donroe” o reinterpretación moderna de Monroe se presenta como justificativo ideológico de la intervención, focalizando la acción estadounidense en la vigilancia directa de su “patio trasero” geopolítico.

