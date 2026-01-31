El peronismo debate su estrategia para enfrentar la reforma laboral en Diputados

A pocos días del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación Argentina , el bloque de diputados del peronismo enfrenta tensiones internas por la estrategia para responder a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei . La falta de una postura unificada generó malestar entre legisladores y sectores sindicales, lo que derivó en la convocatoria a una reunión para el próximo miércoles con el objetivo de ordenar posiciones y definir un rumbo común.

“Hay estrategias muy diferentes”, señalaron desde adentro del bloque. También hay opiniones diversas sobre los cambios que deben hacerse al proyecto de reforma laboral del oficialismo y sobre los puntos que debe contener el que impulse el peronismo.

Vienen coordinando reuniones de manera sistemática por distintos temas. Este martes será el turno del acuerdo Mercosur-Unión Europea , mientras que el miércoles abordarán la reforma laboral.

Las diferencias quedaron expuestas luego de la presentación de un proyecto de modernización laboral impulsado por la exministra de Trabajo Kelly Olmos. La iniciativa fue acompañada inicialmente por un grupo de diputados con perfiles diversos dentro del espacio, entre ellos Victoria Tolosa Paz y el massista Guillermo Michel, y más tarde sumó adhesiones de referentes como Eduardo Valdés, Agustín Rossi y Hugo Yasky.

Unión por la Patria busca encauzar el debate

Desde sectores vinculados al kirchnerismo y al Partido Justicialista plantearon la necesidad de encauzar el debate y respaldaron otra propuesta elaborada en el ámbito de la Secretaría de Trabajo del PJ, que encabeza la diputada y dirigente sindical Vanesa Siley. En ese sector aseguran que el texto fue trabajado en conjunto con la CGT y las dos CTA, con la intención de presentar una posición consensuada frente al avance del oficialismo.

En el peronismo advierten que, tratándose de una discusión sensible, el bloque no puede exhibir divisiones públicas y que las iniciativas individuales terminan generando ruido político innecesario. También señalan que durante las sesiones extraordinarias no es posible incorporar proyectos propios al temario, ya que solo se debaten las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, por lo que cualquier presentación alternativa carece de efectos prácticos en esta etapa.

La estrategia que evalúa Unión por la Patria es unificar criterios para, una vez que el proyecto del Gobierno llegue a Diputados, presentar un dictamen de minoría que reúna todas sus propuestas. En el Senado, el interbloque ya optó por no participar del debate en comisión como forma de protesta por el reparto de lugares, lo que permitió que avanzara únicamente un dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo y sus aliados.

Los puntos en discusión en el peronismo

Si bien el proyecto de Olmos incluye varios puntos que coinciden con la agenda histórica del PJ —como el fortalecimiento de la negociación colectiva, la reducción de la jornada laboral y la ampliación de licencias—, en el espacio insisten en que el foco del conflicto no está en el contenido, sino en la necesidad de mostrar un frente político cohesionado ante una reforma que consideran clave.

En el cierre de 2025, el Partido Justicialista dejó trascender los ejes de una propuesta de modernización laboral que busca llevar al Congreso como alternativa al proyecto del Gobierno. El objetivo es ampliar el debate y plantear una agenda propia, más allá del rechazo a la iniciativa impulsada por el oficialismo.

En el peronismo sostienen que la reforma promovida por La Libertad Avanza no generará nuevos puestos de trabajo y que, por el contrario, apunta a flexibilizar las condiciones laborales y profundizar la precarización, con el argumento de mejorar la rentabilidad de las empresas.

Como lineamiento central, el espacio opositor plantea reforzar la negociación colectiva como herramienta para recomponer los salarios, con paritarias sin topes. En ese marco, cuestionan la intervención de la Secretaría de Trabajo en acuerdos entre gremios y empleadores que fueron frenados por superar las pautas inflacionarias oficiales. También proponen devolverle un rol más activo al Consejo del Salario, encargado de fijar el salario mínimo, vital y móvil, y establecer que las remuneraciones se abonen exclusivamente en dinero, en contraposición a la posibilidad de pagos en especie que evalúa el Ejecutivo.

Otro de los capítulos clave es el trabajo en plataformas digitales. La propuesta contempla reconocer la existencia de una relación laboral, a partir de la reglamentación del principio de presunción de vínculo de dependencia. Además, se impulsa la obligación de transparentar los algoritmos que determinan la asignación de tareas, las penalizaciones y los bloqueos de los trabajadores.

En ese esquema, también se busca garantizar derechos como vacaciones pagas, cobertura ante accidentes, provisión de elementos de seguridad y la posibilidad de conectarse y desconectarse libremente sin sanciones.

La agenda peronista incluye, además, retomar la discusión sobre la ampliación de las licencias por paternidad, un debate que no avanzó durante la gestión de Alberto Fernández. Desde el espacio señalan que la extensión no implicaría costos adicionales para las empresas, ya que el pago estaría a cargo de la ANSES, del mismo modo que las licencias por maternidad.