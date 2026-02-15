Accidente vial trágico en el Este: un hombre murió tras chocar contra un árbol

Tragedia en Junín: un hombre murió tras chocar contra un árbol en La Colonia

Un hombre de 32 años falleció este domingo por la mañana en un accidente vial ocurrido en el departamento de Junín, en el Este mendocino.

Según informó la Policía, el hecho se registró alrededor de las 9.12 en la intersección de calles Las Correas y Espejo, en el distrito de La Colonia.

A través de un llamado a la línea de emergencias 911 se alertó sobre un accidente en solitario y la posible presencia de un conductor atrapado en el interior del vehículo. De inmediato, se desplazó personal policial y de emergencias al lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un automóvil Fiat Duna, color rojo, que circulaba por calle Espejo con dirección al Este.

Por razones que aún se investigan, el conductor habría perdido el dominio del rodado e impactó violentamente contra un árbol de grandes dimensiones.

La víctima fue identificada como Sebastián González, de 32 años. Profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) examinaron al conductor en el lugar y constataron su fallecimiento.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Junín, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el trágico hecho.