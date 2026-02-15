15 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
fatal

Accidente vial trágico en el Este: un hombre murió tras chocar contra un árbol

La víctima tenía 32 años. El siniestro ocurrió en la mañana de este domingo en la intersección de Las Correas y Espejo. Investigan las causas del hecho.

Tragedia en Junín: un hombre murió tras chocar contra un árbol en La Colonia

Tragedia en Junín: un hombre murió tras chocar contra un árbol en La Colonia

Según informó la Policía, el hecho se registró alrededor de las 9.12 en la intersección de calles Las Correas y Espejo, en el distrito de La Colonia.

Lee además
Alcoholemia extrema en Guaymallén: despistó y cayó al canal.
Alcohol al volante

Manejaba borracho, despistó y cayó a un canal en Guaymallén: terminó hospitalizado
El siniestro vial se registró este sábado cerca de las 11.30 en la Ruta Provincial 89
VIOLENTO IMPACTO

Fuerte choque en Ruta 89 frente a una bodega de Tupungato: tres personas hospitalizadas

A través de un llamado a la línea de emergencias 911 se alertó sobre un accidente en solitario y la posible presencia de un conductor atrapado en el interior del vehículo. De inmediato, se desplazó personal policial y de emergencias al lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un automóvil Fiat Duna, color rojo, que circulaba por calle Espejo con dirección al Este.

Por razones que aún se investigan, el conductor habría perdido el dominio del rodado e impactó violentamente contra un árbol de grandes dimensiones.

La víctima fue identificada como Sebastián González, de 32 años. Profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) examinaron al conductor en el lugar y constataron su fallecimiento.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Junín, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el trágico hecho.

Temas
Seguí leyendo

Cinco heridos tras un terrible accidente vial en San Martín: qué pasó

Guaymallén: caos vehicular en el Acceso Sur por un colectivo que perdió sus ruedas

Un hombre chocó frente a la Plaza Independencia y causó temor en pleno centro

Una camioneta volcó en Guaymallén y 4 personas fueron hospitalizadas

Grave accidente vial en un barrio privado: la conductora excedía el límite del alcoholímetro

Susto en una ruta de Luján: un ciclista resultó herido tras caer y ser atropellado por un auto

Conducía por Guaymallén con casi cuatro veces el límite permitido y chocó a un auto: qué sucedió

Godoy Cruz: balearon a un joven en el cuello y murió en su casa ante su hermano

LO QUE SE LEE AHORA
La escuela técnica donde ocurrió el hecho que terminó con una condena a la Dirección General de Escuelas. 
sentencia

Accidente escolar en Mendoza: fallo obliga a pagar $48 millones a un estudiante

Las Más Leídas

La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos implementa una modalidad virtual para la terminalidad educativa.
educación

Nueva oportunidad para completar el secundario en Mendoza a distancia

Cómo está el Paso Los Libertadores y cuál es la situación de la caravana de motos.
finde axl

Hay importantes demoras en el Paso a Chile: cientos de mendocinos esperan para cruzar

La escuela técnica donde ocurrió el hecho que terminó con una condena a la Dirección General de Escuelas. 
sentencia

Accidente escolar en Mendoza: fallo obliga a pagar $48 millones a un estudiante

El fenómeno therian desde la psicología: la construcción de identidad en un mundo caótico
¿Una Moda pasajera?

El fenómeno therian desde la psicología: la construcción de identidad en un mundo caótico

Atención trabajadores mendocinos: qué pasará con las indemnizaciones y despidos tras la reforma laboral
PROYECTO CON MEDIA SANCIÓN

Atención trabajadores mendocinos: qué pasará con los despidos e indemnizaciones si avanza la reforma laboral