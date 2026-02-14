Fuerte choque en Ruta 89 frente a una bodega de Tupungato: tres personas hospitalizadas

El siniestro vial se registró este sábado cerca de las 11.30 en la Ruta Provincial 89

Un accidente vial se registró este sábado cerca en la Ruta Provincial 89, frente a la bodega La Azul, en Tupungato , y dejó como saldo tres personas con politraumatismos que debieron ser trasladadas al hospital Scaravelli.

El hecho fue advertido a través de un llamado a la línea de emergencias 911 y motivó la intervención de efectivos de la Subcomisaría Cordón del Plata, en jurisdicción de Tunuyán.

Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrido este mediodía involucró a una camioneta Fiat Fiorino, conducida por Beatriz K. (55), quien circulaba por la Ruta 89 con dirección norte. Por motivos que aún son materia de investigación, el vehículo colisionó con una camioneta Ford Ranger, al mando de Elbio R. (55).

En la Ford Ranger viajaban además dos mujeres identificadas como Marta L. (52), quienes también resultaron heridas producto del impacto.

accidente vial tupungato Junto al conductor de la Ford Ranger, viajaban dos mujeres.

Traslado al hospital Scaravelli

Como consecuencia del choque, los ocupantes de ambos rodados sufrieron politraumatismos y fueron asistidos en el lugar por personal sanitario, que dispuso su traslado al hospital Antonio J. Scaravelli para una mejor evaluación médica.

accidente tupungato La camioneta Fiat Fiorino era conducida por una mujer.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Tunuyán, que trabaja para determinar las causas del siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.

El tránsito en la zona se vio afectado de manera momentánea mientras se realizaban las tareas de asistencia y peritaje.