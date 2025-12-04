#Taboola
4 de diciembre de 2025
Vendimia 2026: Lavalle, anfitrión histórico de la Bendición de los Frutos y el Paseo Federal

Por primera vez, el departamento de Lavalle será sede del tradicional festejo que marca el inicio simbólico de la cosecha y la temporada vendimial.

 Por Natalia Mantineo

En un hecho calificado como histórico para el calendario de la Fiesta de la Vendimia, el departamento de Lavalle será, por primera vez, la sede de dos festejos tradicionales como son la Bendición de los Frutos y la Vendimia Federal. El evento se realizará del 23 al 27 de febrero.

"Sabemos que la vitivinicultura no está pasando un buen momento, pero esto es una tradición y Vendimia se vive en todos los pueblos, fundamentalmente en los rurales como el nuestro. Todos los años esperábamos esa oportunidad y hoy estamos celebrándola", dijo el intendente del departamento de Lavalle, Edgardo González.

Edgardo González y Gareca Bendición de los Frutos
Lavalle, anfitrión histórico de la Bendición de Frutos

La Bendición de Frutos marca el inicio simbólico de la cosecha y la temporada vendimial. El broche de oro de las festividades será el viernes 27 de febrero, cuando también se realice en territorio lavallino la Bendición de los Frutos, la emotiva ceremonia que marca el inicio simbólico de la cosecha y la temporada vendimial.

La celebración reunirá a intendentes municipales, legisladores, representantes de diferentes credos, pueblos originarios, y agrupaciones tradicionalistas, además de las representantes vendimiales 2026, con la Reina Nacional de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes, y la virreina, Sofía Perfumo, al frente.

El espectáculo, aún sin nombre dedinido, contará con la dirección de la prestigiosa y destacada Alicia Casares, que en escena ofrecerá homenaje al esfuerzo y esperanza de la familia mendocina.

Los 18 departamentos en un mismo escenario

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de Cultura, entre el 23 y el 25 de febrero se realizará el Paseo Federal, un espacio diseñado para que cada uno de los 18 departamentos exhiba su cultura, tradiciones y gastronomía.

La programación incluirá danzas folclóricas, música en vivo y diversas presentaciones artísticas, ofreciendo un amplio panorama de la riqueza cultural de Mendoza.

Esta elección de sede representa una novedad, ya que en años anteriores la Vendimia Federal —que solía recrearse en el Prado Gaucho y que mutó a "Paseo Federal" en 2025— se había llevado a cabo en Godoy Cruz.

Con esta decisión, Lavalle se prepara para recibir a miles de visitantes, consolidándose como el corazón del espíritu vendimial provincial y un punto de encuentro para la identidad mendocina en 2026.

