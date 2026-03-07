Sin Premio Vendimia: suspenden la reunión del Hipódromo de Mendoza por el estado de la pista

Foto: Cristian Lozano

Según explicaron desde la organización, la decisión se tomó priorizando la seguridad de los jockeys y de los ejemplares que participan de las competencias.

¿Cuándo se disputará el Gran Premio Vendimia en el Hipódromo de Mendoza? De acuerdo con lo comunicado, la jornada fue reprogramada para el domingo 15 de marzo y se mantendrá el programa de carreras que había sido establecido previamente.

Desde el hipódromo agradecieron la comprensión de profesionales, propietarios, entrenadores y del público que sigue la actividad hípica en la provincia.