7 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Actividad hípica

Sin Premio Vendimia: suspenden la reunión del Hipódromo de Mendoza por el estado de la pista

La jornada prevista para el domingo 8 de marzo fue reprogramada para el 15 debido a las lluvias y por razones de seguridad para jockeys y caballos.

copa vendimia turf, caballos, hipodromo, meta, ganador 2016 - 236513
Foto: Cristian Lozano

Según explicaron desde la organización, la decisión se tomó priorizando la seguridad de los jockeys y de los ejemplares que participan de las competencias.

La jornada del Turf tendrá 11 competencias y culminará con el gran clásico sobre 2200 metros.
Clásico Vendimia de Turf 2026: el Hipódromo de Mendoza se prepara para la gran fiesta
Todo listo para la 80.ª edición de la Regata Internacional de la Vendimia 2026
Todo listo para la 80.ª edición de la Regata Internacional de la Vendimia 2026

¿Cuándo se disputará el Gran Premio Vendimia en el Hipódromo de Mendoza?

De acuerdo con lo comunicado, la jornada fue reprogramada para el domingo 15 de marzo y se mantendrá el programa de carreras que había sido establecido previamente.

Desde el hipódromo agradecieron la comprensión de profesionales, propietarios, entrenadores y del público que sigue la actividad hípica en la provincia.

Todo listo para la 80.ª edición de la Regata Internacional de la Vendimia 2026
Todo listo para la 80.ª edición de la Regata Internacional de la Vendimia 2026

Lluvias y granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 7 de marzo en Mendoza
Lluvias y granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 7 de marzo en Mendoza

Mendoza, bajo granizo y lluvias intensas: el pronóstico para las próximas horas
Mendoza, lluvias torrenciales y granizo por sectores: el pronóstico para las próximas horas

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas
El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas

Fuerte tormenta complica la Ruta 7: barro en la calzada y corte preventivo
Fuerte tormenta complica la Ruta 7: barro en la calzada y corte preventivo

Manejaba en zigzag, chocó contra un camión y se dio a la fuga en Luján de Cuyo
Manejaba en zigzag, chocó contra un camión y se dio a la fuga en Luján de Cuyo