Sin Premio Vendimia: suspenden la reunión del Hipódromo de Mendoza por el estado de la pista

7 de marzo de 2026
La jornada prevista para el domingo 8 de marzo fue reprogramada para el 15 debido a las lluvias y por razones de seguridad para jockeys y caballos.
La Comisión de Carreras y la Gerencia del Hipódromo de Mendoza informaron que la reunión hípica programada para el domingo 8 de marzo fue suspendida debido a las condiciones de la pista tras las recientes lluvias de este sábado.
Según explicaron desde la organización, la decisión se tomó priorizando la seguridad de los jockeys y de los ejemplares que participan de las competencias.
De acuerdo con lo comunicado, la jornada fue reprogramada para el domingo 15 de marzo y se mantendrá el programa de carreras que había sido establecido previamente.
Desde el hipódromo agradecieron la comprensión de profesionales, propietarios, entrenadores y del público que sigue la actividad hípica en la provincia.