Descubrí la historia del vino en Mendoza en el Archivo de la ex Bodega Arizu

Archivo Abierto en Godoy Cruz.

El último jueves de cada mes, de 10.00 a 12.00 horas, el Archivo de la ex Bodega Arizu en Godoy Cruz realiza la actividad “Archivo abierto”. La misma es en el Espacio Arizu, ingresando por San Martín 1515.

La actividad está destinada al público general y continuará durante todo el año. Así, pretende visibilizar el trabajo de custodia y preservación diaria del fondo documental.

Es por eso que se convoca a investigadores, docente, vecinos, turistas y estudiantes, como así también a todos los interesados en conocer un poco de historia. De esta forma, pueden conocer el archivo, museo y las antiguas naves de conservación y fermentación, ubicados en dicho predio. Es importante destacara que la actividad no requiere inscripción previa.

Antecedentes del Archivo vitivinícola en el Espacio Arizu La ex Bodega Arizu cuenta con el archivo vitivinícola más sistemático y completo de la Argentina, ubicado en el lugar de su producción. Sus fechas extremas abarcan desde 1887 hasta 1991, año de cierre definitivo de la bodega como productora de vino. Dicho archivo fue hallado en 2019 cuando el Municipio tomó posesión del inmueble. Desde ese momento la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, filial Godoy Cruz gestiona el fondo documental. Además, junto al municipio, son guardianes permanentes y activos de este archivo.

Es oportuno informar que los interesados en consultar documentos y libros, pueden hacerlo de lunes a jueves, de 8.00 a 13.00 horas.