Godoy Cruz invita a las escuelas a participar de la Estación de los Derechos de la Niñez

El Municipio de Godoy Cruz , en el marco de las políticas destinadas a promover el desarrollo integral de la niñez , invita a las escuelas primarias del departamento a participar de la propuesta Estación de los Derechos de la Niñez.

La actividad se desarrolla en la Estación de los Derechos, ubicada en el Parque Benegas. Por lo tanto, está pensada como un espacio de encuentro, aprendizaje y recreación para chicos y chicas.

Asimismo, las jornadas se realizarán los miércoles de 9:30 a 11.00 horas y los viernes de 14:30 a 16 . 00 horas . Es importante resaltar que, el acceso es gratuito para las instituciones educativas que deseen participar.

Durante cada encuentro, los estudiantes podrán disfrutar de distintas propuestas lúdicas y artísticas . Así, la Estación se transforma en un ámbito donde el juego y la creatividad se convierten en herramientas para aprender y compartir.

En este sentido, los niños tendrán la posibilidad de participar en espacios de pintura, huerta, disfraces, literatura y diversos juegos recreativos. De esta manera, la iniciativa busca fomentar la imaginación, la expresión artística y la convivencia entre pares.

Además, se trata de un espacio único en Mendoza, especialmente pensado para que la niñez explore, se divierta y fortalezca vínculos a través de experiencias culturales y educativas.

¿Cómo participar en la Estación de Godoy Cruz?

La actividad es gratuita, aunque las instituciones educativas deben solicitar turno previamente. Asimismo, los estudiantes deberán ingresar y permanecer en el espacio acompañados por sus docentes durante toda la jornada.

Por lo tanto, las escuelas interesadas pueden solicitar su participación escribiendo al correo electrónico [email protected].

Finalmente, la Estación de los Derechos continúa consolidándose como un punto de encuentro para las infancias de Godoy Cruz. De esta manera, los niños podrán disfrutar del juego, el arte y la imaginación en un entorno cuidado y educativo.