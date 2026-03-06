6 de marzo de 2026
{}
Diego Costarelli destacó la articulación público-privada como motor del crecimiento de Godoy Cruz

Diego Costarelli repasó proyectos como el Centro Urbano Arizu, el Parque TIC y el Parque Solar, impulsados con participación público-privada.

Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz.

Foto: Prensa Godoy Cruz

Así, en la mañana de este viernes, Costarelli presentó el modelo de gestión del departamento. Es que, el mismo está centrado en la articulación público-privada, la modernización administrativa y la sostenibilidad.

Cabe destacar que, el encuentro, que se desarrolló en el hotel Hilton, reunió a inversores, empresarios y funcionarios para analizar oportunidades de desarrollo en la provincia. En ese contexto, el intendente subrayó el rol de los municipios en la generación de condiciones favorables para la inversión.

“Durante años, se instaló la falsa dicotomía de que lo público y lo privado eran mundos opuestos. Aquí decidimos escribir una historia distinta”, expresó el jefe comunal.

image

Articulación público-privada: una política con resultados en Godoy Cruz

Durante su exposición, Costarelli destacó que la cooperación entre el Estado y el sector privado ha sido clave para impulsar proyectos estratégicos en el departamento.

“Hoy Godoy Cruz es el único municipio que puede mostrar hechos concretos de articulación público privada”, aseguró. Y agregó: “La articulación con el sector privado nos ha dado grandes resultados y nos permite mencionar hechos concretos”.

En ese sentido, el intendente remarcó que el rol del municipio es facilitar el desarrollo económico. “Entendimos que el Estado no está para competir con el que emprende, sino para pavimentar el camino”, señaló.

Proyectos que transforman el territorio de Godoy Cruz

Entre los ejemplos mencionados, Costarelli destacó el Centro Urbano Arizu, donde avanza la reconversión de la histórica ex bodega en un polo turístico, gastronómico, comercial e industrial.

Además, dentro de ese espacio se desarrollará la Ciudad del Vino, un proyecto que integrará arte, vitivinicultura y tecnología, con proyección internacional y la incorporación de inteligencia artificial aplicada al enoturismo.

A su vez, el intendente mencionó los desarrollos urbanísticos en los predios de las antiguas bodegas Campana y Fillipini. Estos proyectos, impulsados bajo esquemas de participación público-privada, incluirán centros comerciales, complejos habitacionales y obras de reordenamiento urbano.

También destacó el Fideicomiso Constituyentes I, II y III, una iniciativa municipal orientada a facilitar el acceso a la vivienda para familias que pueden afrontar un alquiler, pero que encuentran dificultades para acceder al crédito hipotecario.

Otro de los polos estratégicos es el Parque TIC Mendoza, ubicado en territorio godoicruceño. Allí, el municipio impulsó la instalación de empresas tecnológicas que hoy integran un clúster que exporta servicios y genera empleo calificado.

image

Modernización administrativa para atraer inversión

Por otra parte, Costarelli remarcó que el desarrollo económico también requiere un Estado ágil y eficiente. En ese sentido, explicó que el municipio avanzó en la digitalización de procesos administrativos para facilitar la apertura de comercios y emprendimientos.

De esta manera, Godoy Cruz implementó sistemas de habilitaciones rápidas y fortaleció la transparencia fiscal. De manera tal que, permite que el sector privado tenga previsibilidad sobre el destino de los recursos públicos. En este sentido, sostuvo: “Logramos algo muy difícil en la Argentina: un rumbo claro hacia un futuro seguro. El sector privado conoce nuestros objetivos y sabe que no habrá volantazos”.

Sostenibilidad y eficiencia en la gestión

Durante el panel también se abordaron políticas vinculadas a la economía verde y el financiamiento sostenible. Entre ellas, el intendente destacó la puesta en marcha del Parque Solar Godoy Cruz, que ya inyecta energía a la red eléctrica y permite un ahorro anual cercano a los 100 millones de pesos.

Además, el Municipio continúa impulsando herramientas innovadoras como la emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sustentables, destinados a financiar proyectos con impacto ambiental y social.

Finalmente, Costarelli aseguró que la eficiencia en la gestión es uno de los pilares del modelo local. “Cuando el sector público ofrece previsibilidad, el sector privado responde con desarrollo”, afirmó.

Por lo tanto, concluyó: “Este modelo de articulación público-privada es nuestro mayor patrimonio. Es lo que nos permite decir, con orgullo, que en Godoy Cruz se crece porque se trabaja en equipo”.

