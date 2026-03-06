6 de marzo de 2026
Nueva capacitación técnica en construcción abre oportunidades laborales

La capacitación incluirá prácticas en obras reales y permitirá a los egresados incorporarse al Programa Enlazados Mendoza.

Capacitación en el sistema constructivo Concrehaus.

Capacitación en el sistema constructivo Concrehaus.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza anunció el lanzamiento de una nueva capacitación técnica orientada al desarrollo de habilidades para el empleo en el sistema constructivo Concrehaus. La formación tendrá como escenario el Distrito 33, consolidando a este espacio como un punto estratégico para la formación en oficios vinculados a la innovación y las nuevas demandas del mercado laboral.

La propuesta se desarrollará a partir de un esquema de colaboración público-privada. En este marco, el municipio aporta el espacio y el aval técnico para el desarrollo de la actividad, mientras que la Academia Fonther se encarga del diseño de contenidos y de la provisión de docentes certificados para la formación práctica en obra y la posterior certificación de los participantes.

image

El programa tiene como objetivo formar mano de obra calificada capaz de ejecutar, interpretar y supervisar obras realizadas con paneles estructurales. Entre los principales contenidos de la capacitación se destacan:

  • Formación integral: los participantes aprenderán desde el montaje de paneles y la ejecución de fundaciones hasta la aplicación de revoque estructural proyectado.
  • Certificación oficial: al finalizar el curso se otorgará una microcredencial técnica validada por el Ministerio de Producción y el Ministerio de Educación.
  • Inserción laboral: la capacitación permitirá a los egresados incorporarse al programa Enlazados, facilitando su acceso a oportunidades laborales tanto en obras públicas -como las desarrolladas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)- como en el sector privado.

Cronograma y modalidad de la capacitación

La capacitación tendrá una duración total de 48 horas de formación técnica, combinando clases teóricas con prácticas intensivas.

  • Fechas: 11, 18, 25 de marzo y 1 de abril
  • Horario: de 17 a 19 horas

Las clases se dictarán en el Distrito 33, con talleres complementarios en obra real en Materiales Mendoza y prácticas supervisadas en obras del IPV.

