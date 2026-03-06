Ecógrafo en General Alvear garantiza estudios alineados con la Ley de los Mil Días

Ecógrafo nuevo en el Barrio San Carlos de General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales







En el marco de la Semana de la Mujer, se dio a conocer el funcionamiento del ecógrafo que ya presta servicio en el barrio San Carlos de General Alvear, fortaleciendo los controles ginecológicos y obstétricos en el departamento.

La doctora Griselda Baldoni explicó que el equipo permite garantizar estudios a mujeres embarazadas en línea con la Ley de los Mil Días y ampliar la cobertura en salud femenina. “Hace un par de meses que estamos realizando ecografías, asegurando controles y derechos”, señaló. Además, adelantó que próximamente se incorporará un dispositivo portátil para llegar a zonas más alejadas.

Trabajo articulado entre el Centro de Salud, Hospital y el Municipio de General Alvear Por su parte, la obstetra Melisa Benavides destacó que el servicio mejora la organización de turnos y reduce demoras. “Se optimizan los tiempos. Realizamos medicina fetal, screening de primer trimestre y doppler, abarcando embarazos de bajo, mediano y alto riesgo”, detalló. Actualmente se efectúan unas 20 prácticas semanales, incluyendo estudios mamarios y ginecológicos.

La coordinadora de la oficina municipal del barrio San Carlos, Paola Ordoñez, remarcó que se trata de un trabajo articulado entre el centro de salud, el Hospital y la Municipalidad. “Queríamos compartir esta noticia con toda la comunidad. Esta casa crece para brindar más servicios, no solo al barrio sino a todo el departamento”, expresó.

Los turnos se otorgan durante toda la semana, de manera presencial en SUM, calle Buenos Aires y Alpatacal o mediante WhatsApp 2625 676182, con atención de 7 a 13 horas y también en horario de tarde.