6 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Atención prenatal

Ecógrafo en General Alvear garantiza estudios alineados con la Ley de los Mil Días

El equipo permite realizar estudios a mujeres embarazadas y ampliar la cobertura de salud femenina en General Alvear.

Ecógrafo nuevo en el Barrio San Carlos de General Alvear.

Ecógrafo nuevo en el Barrio San Carlos de General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco de la Semana de la Mujer, se dio a conocer el funcionamiento del ecógrafo que ya presta servicio en el barrio San Carlos de General Alvear, fortaleciendo los controles ginecológicos y obstétricos en el departamento.

La doctora Griselda Baldoni explicó que el equipo permite garantizar estudios a mujeres embarazadas en línea con la Ley de los Mil Días y ampliar la cobertura en salud femenina. “Hace un par de meses que estamos realizando ecografías, asegurando controles y derechos”, señaló. Además, adelantó que próximamente se incorporará un dispositivo portátil para llegar a zonas más alejadas.

Lee además
El Poder Judicial de Mendoza difundió convocatorias para la adopción de un chico de 12 años y una adolescente de 16.
Comunicado

Buscan familias para la adopción de dos adolescentes de 12 y 16 años
Falta de medicamentos en farmacias de San Rafael. video
Salud en alerta

Crisis en farmacias: el atraso de obras sociales pone en jaque el stock

Trabajo articulado entre el Centro de Salud, Hospital y el Municipio de General Alvear

Por su parte, la obstetra Melisa Benavides destacó que el servicio mejora la organización de turnos y reduce demoras. “Se optimizan los tiempos. Realizamos medicina fetal, screening de primer trimestre y doppler, abarcando embarazos de bajo, mediano y alto riesgo”, detalló. Actualmente se efectúan unas 20 prácticas semanales, incluyendo estudios mamarios y ginecológicos.

La coordinadora de la oficina municipal del barrio San Carlos, Paola Ordoñez, remarcó que se trata de un trabajo articulado entre el centro de salud, el Hospital y la Municipalidad. “Queríamos compartir esta noticia con toda la comunidad. Esta casa crece para brindar más servicios, no solo al barrio sino a todo el departamento”, expresó.

Los turnos se otorgan durante toda la semana, de manera presencial en SUM, calle Buenos Aires y Alpatacal o mediante WhatsApp 2625 676182, con atención de 7 a 13 horas y también en horario de tarde.

Temas
Seguí leyendo

Comenzó en General Alvear la primera campaña 2026 contra la fiebre aftosa y brucelosis

Se viene el Festival del Melón y la Sandía en General Alvear: todo lo que hay que saber

Histórica obra vial: 189 km renovados para fortalecer la conexión con el sur mendocino

Desde General Alvear el Atuel se hace carro y cobra vida en la Vendimia 2026

Fin al culebrón en Irrigación: Cornejo le aceptó la renuncia al funcionario que condujo ebrio

General Alvear: limpiaba una máquina y sufrió la amputación de su mano derecha

Con el oficialismo alineado detrás de Molero, el Concejo de Alvear eligió nuevo presidente

General Alvear llevó su agenda productiva al Paseo Federal en el marco de la Vendimia 2026

LO QUE SE LEE AHORA
jovenes de 16 a 23 anos: como participar del taller que ayuda a elegir tu camino
Actividad para adolescentes

Jóvenes de 16 a 23 años: cómo participar del taller que ayuda a elegir tu camino

Las Más Leídas

El café que cambió sus vidas: Axel y Samira, de un sueño a un éxito en Mendoza video
Historia de vida

El café que nació en Tunuyán y hoy es un éxito en Mendoza: la historia de Axel y Samira

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

El gremio conducido por Gustavo Correa avaló la propuesta del Gobierno.
Salarios

El SUTE aceptó la oferta en paritarias: qué aumento percibirán los docentes de Mendoza

El Telekino acumula $180 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $180 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

El accidente vial ocurrió en la madrugada de este viernes, en Las Heras. 
un herido

Grave accidente vial en Las Heras: el control de alcoholemia dio positivo